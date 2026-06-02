Augusto Cury fala sobre sustentabilidade em São Paulo

O psiquiatra mais lido da atualidade no mundo, Augusto Cury, é o Patrono da quinta edição do Prêmio Consciência Ambiental / Immensità 2026, e irá proferir a palestra “Planeta Terra, Planeta Mente: como construir o futuro sustentável da humanidade” na cerimônia solene de premiação dos melhores projetos inscritos, que ocorrerá hoje (2 de junho), às 19h, na cidade de São Paulo, em evento que vai reunir centenas de empresários, executivos e benfeitores do cenário socioambiental de todo o País, além de o evento ser transmitido ao vivo.

A apresentação integra a programação oficial da cerimônia de premiação e será gratuita, com transmissão ao vivo em formato online para participantes previamente inscritos. Apesar do acesso digital, número de vagas será limitado, sendo necessário realizar inscrição antecipada por meio de link que será disponibilizado pela organização.

Reconhecido como o autor brasileiro mais lido do século XXI, com obras publicadas em mais de 90 países, Augusto Cury também vem ampliando sua atuação no debate público nacional, incluindo sua condição atual de pré-candidato à Presidência da República, o que reforça a relevância de sua participação em um evento voltado à discussão sobre o futuro da sociedade e do planeta.

A palestra propõe uma reflexão sobre a relação entre comportamento humano, tomada de decisão e sustentabilidade, abordando necessidade de transformação que vá além das práticas ambientais e alcance a forma como indivíduos, empresas e instituições pensam e atuam diante dos desafios contemporâneos.

Para o idealizador do prêmio, Claudio Moyses, a presença de Augusto Cury reforça a proposta de ampliar o debate sobre sustentabilidade para além das práticas corporativas. “A sustentabilidade não é apenas uma agenda ambiental ou empresarial; ela envolve comportamento, consciência e responsabilidade coletiva. Ter o Dr. Augusto Cury conosco é uma oportunidade de provocar uma reflexão mais profunda sobre o papel de cada um na construção do futuro”, afirma.

Além da palestra, a cerimônia reunirá lideranças empresariais, especialistas e representantes de organizações comprometidas com a agenda ESG, consolidando o evento como espaço de reconhecimento, troca de experiências e fortalecimento de iniciativas sustentáveis no Brasil. O acesso à transmissão online da palestra será gratuito, mediante inscrição prévia. As vagas são limitadas. Mais informações e inscrições no site do evento.

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Mais informações no site oficial do prêmio: www.premioconscienciaambiental.com