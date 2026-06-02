Cobrança sem desenvolvimento não sustenta resultados
Mais do que cobrar metas, líderes precisam acompanhar processos, orientar equipes e transformar feedback em ferramenta de desenvolvimento. Especialista explica por que pressão sem direcionamento compromete a evolução e os resultados no ambiente comercial
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Existe uma diferença importante entre acompanhar resultados e realmente desenvolver pessoas. Ainda assim, muitos líderes seguem confundindo cobranças com gestão. O problema é que as equipes não crescem apenas porque sabem que há metas a cumprir. Elas evoluem quando recebem direção, clareza e acompanhamento ao longo do caminho. Dados da consultoria Gallup mostram que profissionais que recebem feedback significativo de forma frequente são mais engajados e apresentam melhor desempenho. Segundo o levantamento, 80% dos colaboradores que afirmam ter recebido um feedback relevante na última semana estão totalmente engajados em suas atividades.
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No ambiente comercial, isso fica mais evidente. Grande parte dos vendedores recebe feedback quando algo dá errado ou apenas durante avaliações formais de desempenho. Em ambos os casos, o retorno costuma ocorrer tarde demais. O erro já aconteceu, a oportunidade foi perdida e o aprendizado acaba vindo mais como consequência da pressão do que como parte de um processo de evolução. A própria Gallup aponta que quase metade dos profissionais recebe feedback apenas algumas vezes ao ano ou menos, o que demonstra como o acompanhamento contínuo ainda é uma prática distante da realidade de muitas empresas.
Segundo Denise Joaquim Marques, consultora de negócios especializada em Vendas e Marketing, com foco em estratégias de alta performance, liderança comercial e diferenciação de mercado, a cobrança por resultados faz parte da rotina de qualquer operação comercial, mas o desenvolvimento das equipes exige uma atuação mais ampla da liderança.
“Metas, acompanhamento e responsabilidade são fundamentais para qualquer área de vendas. O desafio é que muitos gestores acabam concentrando a atenção apenas nos resultados finais, sem analisar os fatores que influenciaram aquele desempenho ao longo do processo”, afirma.
Aspectos como abordagem inicial, condução da negociação, capacidade de lidar com objeções e identificação de oportunidades costumam fazer parte da jornada comercial e podem influenciar diretamente os resultados alcançados. Nesse contexto, o acompanhamento contínuo permite identificar pontos de melhoria antes que eles impactem os indicadores de desempenho.
De acordo com Denise, um dos desafios enfrentados pelas lideranças é equilibrar o monitoramento dos resultados com ações voltadas ao desenvolvimento dos profissionais.
“Muitas empresas possuem acesso a indicadores, relatórios e dashboards cada vez mais completos. No entanto, isso não substitui as conversas de orientação, alinhamento e desenvolvimento que ajudam os profissionais a evoluir ao longo do tempo”, destaca.
No ambiente comercial, o feedback pode ser utilizado como uma ferramenta de acompanhamento e desenvolvimento profissional. Quando realizado ao longo da execução das atividades, ele permite identificar oportunidades de melhoria, alinhar expectativas e orientar ajustes de rota quando necessário.
A forma como esse retorno é conduzido também pode influenciar sua efetividade. Feedbacks estruturados, objetivos e focados em desenvolvimento costumam favorecer a compreensão dos pontos de melhoria e das expectativas relacionadas ao desempenho.
“Quando o feedback é percebido como uma ferramenta de desenvolvimento, ele deixa de ser apenas uma avaliação de resultados e passa a contribuir para a evolução profissional da equipe”, explica Marques.
Para a especialista, equipes consistentes costumam estar associadas a lideranças que mantêm proximidade com os profissionais, acompanhando sua evolução e apoiando seu desenvolvimento ao longo do tempo.
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“Desenvolver talentos exige presença, escuta e orientação. O papel da liderança não se limita a acompanhar indicadores, mas também a criar condições para que as pessoas possam aprimorar suas competências e alcançar melhores resultados”, conclui.
Website: https://www.denise-marques.com/