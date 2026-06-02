Promoção disponibiliza mascotes oficiais da Copa

Marca patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™, Rexona anuncia uma promoção que leva seus produtos para além da proteção, acompanhando o torcedor na vibração de cada jogo. A ação “Mascote Fenomenal” une a paixão pelo futebol ao desejo de colecionar itens exclusivos do torneio, oferecendo mascotes de pelúcia que celebram a magia da competição.

Estrelada por Ronaldo Fenômeno, embaixador da marca para a Copa do Mundo da FIFA 2026™, a campanha distribuirá as mascotes Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos), que representam as três nações sedes do campeonato.

Para participar, é necessário adquirir três desodorantes em aerossol de Rexona, cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha (promorexona.com.br) e realizar o pagamento de R$ 30 via Pix. As compras são válidas a partir de 16 de maio de 2026, enquanto o cadastro poderá ser realizado entre 1º de junho e 31 de julho de 2026, ou enquanto durarem os estoques. A promoção é limitada a seis mascotes por CPF, e o envio é feito de forma aleatória entre os três modelos disponíveis.

Existem várias opções de resgate:

Entrega por encomenda: após o cadastro dos dados pessoais e do cupom fiscal no site oficial da promoção, o consumidor aguarda a validação do seu cupom fiscal e gera a chave Pix no site para pagamento dos R$ 30 e, assim, receber a mascote no local desejado;

após o cadastro dos dados pessoais e do cupom fiscal no site oficial da promoção, o consumidor aguarda a validação do seu cupom fiscal e gera a chave Pix no site para pagamento dos R$ 30 e, assim, receber a mascote no local desejado; Retirada em ponto de troca: após o cadastro dos dados pessoais e do cupom fiscal no site oficial da promoção, o consumidor aguarda a validação do seu cupom fiscal e gera a chave Pix no site para pagamento dos R$ 30 e, então, retirar a mascote em um dos pontos de troca;

após o cadastro dos dados pessoais e do cupom fiscal no site oficial da promoção, o consumidor aguarda a validação do seu cupom fiscal e gera a chave Pix no site para pagamento dos R$ 30 e, então, retirar a mascote em um dos pontos de troca; Retirada direta em ponto de troca: o consumidor realiza o cadastro no site oficial da promoção, apresenta seu CPF e seu cupom fiscal direto para a promotora e, após o pagamento dos R$ 30 via Pix, faz a retirada imediata da mascote. A relação dos 173 pontos de troca espalhados por todo o Brasil pode ser encontrada no site oficial da promoção: mascotes.promorexona.com.br. Trocas realizadas entre 12 de junho e 19 de julho, de sexta a domingo;

o consumidor realiza o cadastro no site oficial da promoção, apresenta seu CPF e seu cupom fiscal direto para a promotora e, após o pagamento dos R$ 30 via Pix, faz a retirada imediata da mascote. A relação dos 173 pontos de troca espalhados por todo o Brasil pode ser encontrada no site oficial da promoção: mascotes.promorexona.com.br. Trocas realizadas entre 12 de junho e 19 de julho, de sexta a domingo; Compra nas redes Droga Raia e Drogasil: o consumidor poderá comprar os desodorantes Rexona em farmácias selecionadas (relação completa das lojas no site mascoste.promorexona.com.br), fazendo toda a operação de compra dos produtos e pagamento dos R$ 30 referentes à mascote diretamente no caixa dessas farmácias. Além disso, poderá fazer a compra via e-commerce das farmácias da rede Droga Raia e Drogasil.



“Na Copa do Mundo da FIFA 2026™, Rexona reforça seu papel de nunca abandonar o torcedor, seja dentro ou fora do estádio. A promoção ‘Mascote Fenomenal’ nasce dessa ideia: estar presente na rotina de quem vive o futebol com intensidade, transformando a proteção máxima de Rexona em experiências que vão além do produto. Ter o Ronaldo Fenômeno capitaneando essa ação traduz esse espírito de entrega total e paixão até o fim. Assim, unimos o desejo de colecionar símbolos oficiais da Copa e o compromisso de Rexona de acompanhar o torcedor em cada jogo, em cada momento”, afirma Lucas Moutinho, gerente de marketing de Rexona.

Estratégia de comunicação

Para dar vida à promoção nas mídias, Rexona aposta em uma campanha publicitária que explora o contraste entre a intensidade da torcida e a “fofura” irresistível das mascotes. No filme principal, a marca utiliza o humor para mostrar como a presença das mascotes transforma até os torcedores mais exaltados. Na trama, um torcedor indignado com o jogo acaba suavizando suas reações, trocando insultos por termos inusitados como “banana”, para proteger suas mascotes, sob o mote de que ninguém consegue resistir a tanto carisma. A peça reflete a estratégia da marca de se inserir na rotina do consumidor de forma leve e memorável, reforçando o vínculo emocional com o torneio.

É possível conferir o regulamento completo para participar no site oficial da promoção: https://mascotes.promorexona.com.br/home/

Promoção válida para compras realizadas a partir de 16/5/2026, com cadastros efetuados no período de 1º/6/2026 a 31/7/2026 ou enquanto durarem os estoques. Limitado a 6 (seis) mascotes por CPF. O envio da mascote será realizado de forma aleatória, correspondendo a 1 (um) dos modelos disponíveis, sem possibilidade de escolha prévia. Para mais informações, basta consultar o regulamento no site.

Sobre Rexona

Lançada no Brasil em 1967, Rexona, líder no mercado brasileiro de antitranspirantes, tem consolidado sua presença por meio de constantes inovações em formulações e embalagens. Hoje, a marca oferece produtos que atendem às necessidades específicas dos consumidores por meio das linhas Rexona 72 horas, Rexona Clinical e Rexona All Body.

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