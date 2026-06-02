Sono personalizado ganha espaço entre empresários e artistas

Empresários, influenciadores e artistas têm buscado soluções de sono personalizadas no Brasil, impulsionando a expansão de um segmento que oferece colchões artesanais sob medida. Nos últimos anos, a demanda aumentou à medida que esses públicos passaram a priorizar qualidade de vida e desempenho cognitivo.

Estudos publicados pela Oxford Academic indicam que a privação de sono pode comprometer memória, concentração e tomada de decisão, reforçando a relevância de intervenções que melhorem a qualidade do descanso. Dentro desse contexto, empresas especializadas desenvolvem produtos baseados em diagnóstico individualizado, que considera biotipo, postura e padrões de sono.

No país, projetos de colchões personalizados podem alcançar valores de até R$ 350 mil, dependendo do grau de customização, dos materiais empregados e das tecnologias incorporadas.



Personalização e produção artesanal

A proposta envolve uma abordagem voltada à ergonomia e à adaptação do ambiente de descanso às necessidades do usuário.

De acordo com informações institucionais, a Alfaiataria do Sono trabalha com um modelo artesanal, no qual cada peça é desenvolvida a partir de um diagnóstico personalizado que considera fatores físicos e comportamentais.

Segundo a empresa, o processo inclui etapas de análise corporal, histórico postural e padrões de descanso, buscando adaptar suporte e conforto às características individuais do cliente.

“O crescimento desse segmento acompanha uma mudança de comportamento do consumidor, que passou a enxergar o sono como parte importante da qualidade de vida e da recuperação física”, afirma Altevir Correa, fundador da empresa.

Publicações recentes nas redes sociais da empresa mencionaram o desenvolvimento de um colchão personalizado destinado ao empresário Pablo Marçal e à influenciadora Carol Marçal, utilizando materiais importados e tecnologias aplicadas ao conforto térmico e respiratório durante o descanso.

Segundo a publicação, o projeto utiliza tecidos e componentes desenvolvidos para adaptação ao movimento corporal.



Influência internacional e interesse crescente

O conceito de colchões produzidos manualmente, em processos que podem levar dias para cada peça, está presente em segmentos internacionais ligados ao mercado de bem-estar e descanso personalizado. Relatórios do Global Wellness Institute apontam que a chamada “economia do bem-estar” alcançou US$ 6,8 trilhões em 2024 e vem crescendo acima da média do PIB global. Já análises publicadas pela Forbes destacam o avanço do chamado “sleepmaxxing”, termo utilizado para descrever o aumento do interesse por soluções voltadas à otimização do sono e da recuperação física.

No Brasil, esse modelo ainda ocupa um nicho específico do mercado, voltado à personalização e ao desenvolvimento sob medida.

O avanço desse segmento também acompanha mudanças no comportamento de consumo de públicos de alta renda, incluindo artistas e influenciadores, que passaram a buscar produtos e serviços ligados à rotina de bem-estar e recuperação física.

A adesão a soluções personalizadas está associada à valorização de práticas relacionadas à saúde, organização pessoal e qualidade de vida, tendência observada também em setores como alimentação, estética e atividade física.

Com o aumento da procura por soluções voltadas ao chamado sono personalizado, empresas do setor passaram a ampliar atuação no mercado brasileiro, entre elas a Alfaiataria do Sono, liderada por Altevir Correa. O projeto atua com conceito de produção artesanal inspirado em referências europeias e conta também com participação do cofundador Fernandes Ribeiro na área de relacionamento institucional e expansão de conexões comerciais.

“O mercado de descanso personalizado ainda ocupa um espaço específico no Brasil, mas existe uma procura crescente por soluções relacionadas ao conforto, recuperação física e qualidade de vida”, observa Fernandes Ribeiro.



Mercado amplia interesse por soluções voltadas ao descanso

O crescimento de soluções personalizadas ligadas ao sono acompanha mudanças no comportamento de consumo de públicos que passaram a incluir bem-estar, conforto e recuperação física entre os fatores considerados na rotina diária. Nesse cenário, produtos desenvolvidos sob medida vêm ganhando espaço em diferentes segmentos, especialmente entre consumidores interessados em experiências mais individualizadas.

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O avanço desse mercado também acompanha a expansão de setores ligados à personalização e ao consumo de experiência em áreas como saúde, estética, alimentação e qualidade de vida. Com isso, o sono passa a ocupar espaço cada vez mais presente em discussões relacionadas à organização pessoal, equilíbrio físico e hábitos de rotina.