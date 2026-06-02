Setor financeiro quer executivos com perfil internacional

Mais do que ter as competências fundamentais para exercer cargos no mercado financeiro, ter o domínio de inglês se tornou diferencial competitivo para profissionais que buscam atuar no setor, segundo relatório apresentado no Guia Salarial da Robert Half 2025.

Dados da consultoria norte-americana Robert Half afirmam que a fluência no idioma se tornou essencial para profissionais que querem trabalhar em um mercado cada vez mais globalizado. Este perfil de executivo também pode traduzir legislações e desenvolver oportunidades internacionais em mercados estratégicos.

O tema também virou destaque em cursos de mestrado direcionados a profissionais do setor financeiro. Em um deles, oferecido pela IE Business School, com sede em Madrid, as aulas administradas em inglês também permitem especialização em novos setores financeiros. Entre as áreas abordadas na grade curricular, estão as extensões de tecnologia aplicada às finanças, inteligência artificial e práticas voltadas aos mercados globais.

Uma reportagem publicada pela Gazeta Web mostra como a integração entre tecnologia, inteligência artificial e finanças internacionais está mudando a estrutura do sistema bancário no mundo todo.

A matéria mostra detalhes deste movimento que vem sendo acompanhado de perto por Marcelo Afonseca, um executivo brasileiro com experiências em Londres, São Paulo, Itália e Estados Unidos.

Marcelo Afonseca é um desses profissionais globais que atuam no setor financeiro. Com passagens pela Universidade de São Paulo (USP) e com mestrado na Universidade Politecnico di Torino, na Itália, Marcelo foi um dos especialistas que trabalhou no setor de tecnologia do JPMorgan, com passagens por escritórios em São Paulo e Londres.

Durante anos, Afonseca foi integrante da equipe de Innovation Economy do JPMorgan, um grupo composto por poucos executivos responsáveis por aproximadamente mais de 50 empresas de tecnologia na América Latina. Na ocasião, teve a oportunidade de acompanhar de perto a internacionalização de uma das maiores financeiras dos Estados Unidos.

Conforme detalhado na reportagem da Gazeta Web, foi também neste período que aconteceu um forte crescimento do setor digital na América Latina, com fintechs e empresas de comércio digital expandindo em maior velocidade. Para a equipe de Innovation Economy do JPMorgan, isso gerou uma maior demanda por executivos financeiros com perfis globais.

O crescimento de fintechs, bancos digitais e plataformas de pagamentos acelerou a demanda por profissionais com habilidades para integrar soluções globalmente, capazes de auxiliar bancos a operarem em diferentes países e moedas ao mesmo tempo.

Toda esta transformação digital também ampliou a complexidade das operações internacionais. Empresas que atuam em múltiplos mercados passaram a depender de estruturas mais sofisticadas para gerenciar pagamentos ao exterior, financiamento global, risco cambial e captação de recursos, intermediada por profissionais com habilidades nesta área.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial começou a ocupar um papel estratégico dentro das instituições financeiras. Segundo reportagem publicada pela Gazeta Web, ferramentas baseadas em IA vêm sendo utilizadas em processos de análise de crédito, automação operacional, prevenção a fraudes e processamento de dados financeiros em larga escala.

Marcelo Afonseca construiu parte de sua trajetória atuando em operações ligadas à expansão de empresas de tecnologia na América Latina e na Europa, com foco em crédito corporativo, gestão de liquidez e soluções financeiras para negócios em crescimento.

A expectativa do mercado é que a tecnologia altere não apenas a forma como os bancos operam, mas também o perfil dos profissionais que lideram essas mudanças. Executivos com experiência simultânea em finanças, tecnologia e operações internacionais passaram a ser vistos como peças importantes dentro da nova estrutura do setor.

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Segundo a reportagem, executivos com habilidades globais e profissionais especializados em estruturação financeira internacional ganharam relevância dentro de um mercado que opera em diferentes países ao mesmo tempo.