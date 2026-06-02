Gazin Atacado é líder em ranking de distribuidores no PR

O Gazin Atacado, braço fundamental do ecossistema de negócios do Grupo Gazin, atinge um marco histórico em 2026: 30 anos de operação. Consolidada como uma das principais referências em distribuição nacional, acaba de garantir o topo do Ranking ABAD/NielsenIQ de 2026 (ano-base 2025) como o maior atacado distribuidor do Estado do Paraná.

Com sede localizada no município de Douradina, na região Noroeste do estado, a companhia fechou o último ano com um faturamento expressivo de R$ 2.467.000.000,00 (R$ 2,47 bilhões). Com o desempenho, o Gazin Atacado segue em uma vantagem isolada no cenário paranaense, liderando com folga o “Top 10” de faturamento no estado, conforme apontam os dados oficiais do levantamento divulgado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores do Estado do Paraná (Sinca PR) e pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD).

Com forte presença institucional e raízes no Paraná, o faturamento predominante da operação do Gazin Atacado advém da Região Sudeste do país. Por essa razão estatística e de amostragem metodológica, a companhia figura exclusivamente na classificação do estado do Paraná, sem impactar o somatório direto de faturamento geral da Região Sul.

“Esse reconhecimento reforça a força do nosso modelo de negócio e a confiança construída ao longo de três décadas de atuação no mercado. Seguimos comprometidos em apoiar o varejo brasileiro com agilidade, parceria e soluções cada vez mais eficientes. Essa conquista é resultado direto do trabalho das nossas equipes, parceiros e clientes em todo o país”, define Frank Soares, gerente-geral do Gazin Atacado.

Três décadas de solidez e expansão nacional

Fundado para facilitar o acesso de lojistas a grandes marcas e condições competitivas, o Gazin Atacado evoluiu de uma operação de suporte de distribuição robusto, atendendo clientes em todos os estados brasileiros. O modelo de negócio é focado especialmente no apoio aos pequenos e médios varejistas, contando atualmente com uma equipe de mais de 300 colaboradores, entre força de vendas e suporte.

“O Gazin Atacado nasceu com o propósito de ser um parceiro de crescimento para o lojista brasileiro. Chegar aos 30 anos com esta força mostra que nossa filosofia de fazer o melhor para o cliente é atemporal. Ele é peça-chave no nosso ecossistema, pois nos permite levar desenvolvimento e oportunidades de negócio para os cantos mais remotos do país, sempre pautados pelo trabalho sério e pela confiança mútua”, pontua Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin.

Olhar para o futuro

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A empresa projeta o futuro com investimentos contínuos em tecnologia e processos logísticos. O objetivo é seguir ampliando o portfólio de produtos e estreitando as parcerias com a indústria para garantir que o varejo brasileiro tenha o suporte necessário para enfrentar os desafios do mercado, pautando-se sempre pelos valores que sustentam a trajetória do Grupo.