Brasília ganha residencial para se tornar ícone da capital

Reconhecida mundialmente por seu urbanismo e pela arquitetura modernista que a transformou em Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília continua influenciando novas gerações de arquitetos. É a partir dessa leitura que nasce o ICON, empreendimento que busca reinterpretar características marcantes da capital em uma linguagem contemporânea.

O projeto inaugura a categoria Base Genius Loci, conceito desenvolvido pela Base Incorporações para orientar uma nova geração de empreendimentos inspirados na identidade dos lugares onde são construídos. O nome faz referência à expressão latina Genius Loci, que significa “espírito do lugar” e é utilizada na arquitetura para definir os elementos que tornam cada território singular.

Arquitetura inspirada pela cidade



Primeiro projeto da categoria, o ICON está localizado na Quadra 500 do Sudoeste, região próxima ao Eixo Monumental e a alguns dos principais acessos da capital. Com apenas 40 unidades residenciais, o empreendimento foi concebido para estabelecer uma relação direta com elementos que definem a experiência urbana brasiliense: amplitude, luz natural, ventilação e conexão visual com a paisagem.

Assinado pelo arquiteto Júlio Crosara, o edifício adota uma linguagem contemporânea que dialoga com a herança modernista de Brasília sem reproduzir seus elementos de forma literal. A fachada combina concreto aparente e vegetação integrada por meio de jardineiras distribuídas ao longo da estrutura, criando uma composição dinâmica que se transforma conforme as estações e a incidência da luz.

“A intenção do ICON é se tornar uma referência em arquitetura residencial em Brasília. O verde da fachada traz bem-estar tanto ao morador quanto a quem vive a cidade ao redor. Existe uma preocupação em criar uma arquitetura mais viva, leve e conectada à qualidade de vida”, afirma Júlio Crosara.

O paisagismo é assinado por Ana Paula Róseo e amplia a integração entre arquitetura e natureza proposta pelo empreendimento. Já os interiores, desenvolvidos pelo escritório Lie Arquitetas, priorizam conforto, funcionalidade e sofisticação.

O ICON reúne apartamentos de 190 m² a 200 m², todos com quatro suítes, além de duplex de até 331 m² e penthouses que chegam a 637 m². As unidades foram projetadas para atender ao segmento de alto padrão, com foco em amplitude, privacidade e integração com a paisagem urbana.

Vista livre e aberturas generosas garantem a entrada de luz natural em todos os apartamentos, incorporando ao cotidiano dos moradores características que fazem parte da própria identidade espacial de Brasília. O projeto adota acabamentos e soluções tecnológicas voltados ao segmento de alto padrão.

Nas áreas comuns, o edifício conta com academia equipada pela italiana Technogym, rooftop com piscina e espaço gourmet, além de salão de festas, brinquedoteca e biblioteca no pilotis.

Segundo Roberto Botelho, diretor comercial da Base Incorporações, o empreendimento marca o início de uma linha de projetos que pretende aprofundar a relação entre arquitetura e território.

“A proposta do ICON é criar uma arquitetura capaz de dialogar com Brasília hoje e permanecer relevante ao longo do tempo. Um edifício concebido para se tornar referência no lugar onde está inserido e deixar uma marca duradoura na história da cidade”, destaca Botelho.

O lançamento oficial do ICON será anunciado nos canais da Base Incorporações.

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Sobre a Base Incorporações



A Base Incorporações é uma das principais empresas de incorporação e construção do mercado de alto padrão de Brasília. Com três décadas de atuação no Distrito Federal, a empresa acumula um portfólio de empreendimentos em localizações estratégicas da capital, como Asa Sul, Asa Norte, Park Sul, Lago Norte, Sudoeste e Reserva Jardim Botânico, e construiu ao longo do tempo uma identidade ligada à qualidade construtiva, à escolha cuidadosa dos lugares onde decide criar e ao compromisso com seus projetos.