Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol

A Tecnisa realiza, até o fim do mês de junho, aos sábados e domingos, das 10h às 14h, uma ativação especial de troca de figurinhas do álbum de futebol mundial de 2026 em seu estande de vendas no bairro Jardim das Perdizes, em São Paulo.



Aberta ao público, a iniciativa busca reunir famílias, crianças e colecionadores em um momento de convivência e entretenimento em torno da tradicional febre das figurinhas, que movimenta fãs do esporte em todo o país a cada nova edição do álbum.

Durante o encontro, os participantes poderão trocar figurinhas repetidas e conhecer outros colecionadores em um ambiente pensado para incentivar a interação entre os fãs do álbum. A proposta é proporcionar uma experiência leve e descontraída para moradores da região e visitantes que acompanham o universo do futebol mundial.

A iniciativa faz parte das ações de relacionamento promovidas pela Tecnisa no Jardim das Perdizes, empreendimento localizado na Zona Oeste da capital paulista. O evento acontece no estande de vendas do empreendimento e conta com espaço preparado para receber o público.

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Serviço:



Evento: Troca de Figurinhas 2026

Data: todos os sábados e domingos, até 28/06

Horário: das 10h às 14h

Local: Rua Marc Chagall – em frente ao Portão 2 do Parque Jardim das Perdizes (stand de vendas) – São Paulo (SP)