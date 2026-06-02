Marca de moda feminina projeta faturar R$ 8 milhões em 2026

A dificuldade em usar roupas com costas abertas, alças finas, decotes ou modelagens sem sutiã aparente foi o ponto de partida para a criação da marca MGS. A marca foi fundada por Mari Gelinski após a identificação de uma demanda relacionada à sustentação, ao caimento e ao conforto em peças femininas.

O mercado de vestuário no Brasil mantém relevância econômica. Segundo levantamento do Instituto de Pesquisas IEMI, o varejo de vestuário movimentou cerca de R$ 314,9 bilhões em 2025, alta de 6,8% em relação a 2024, com a comercialização de 6,37 bilhões de peças no período.

Nesse contexto, a empresa atua em um recorte do segmento de moda feminina formado por consumidoras que buscam usar peças de alça fina, sem alça, cropped, tops, decotes ou blusas de um ombro só com estrutura de sustentação integrada. A proposta surgiu a partir da experiência pessoal da fundadora, que relatou dificuldade para encontrar uma roupa de costas abertas que atendesse à necessidade de sustentação sem o uso de adaptações.

A partir dessa demanda, a empresa passou a desenvolver modelagens com recortes específicos, tecidos de maior firmeza e estrutura interna. De acordo com a marca, o objetivo foi reduzir a necessidade de peças complementares e ampliar as opções de uso em diferentes tipos de roupa.

A “Mari Gelinski Store” faturou R$ 92 mil em 2021. Em 2024, o resultado chegou a R$ 1,1 milhão. Em 2025, a empresa informou faturamento de R$ 4,2 milhões e mais de 16 mil pedidos no ano. Para 2026, a projeção do primeiro trimestre aponta o marco de R$ 8 milhões em faturamento.

Entre os produtos da empresa está a modelagem denominada “Dispensa Sutiã”. Segundo a MGS, a estrutura utiliza sustentação interna, recortes anatômicos e fibras de maior firmeza. A aplicação é voltada a peças em que a consumidora busca sustentação sem o uso de sutiã aparente.

Para Mari Gelinski, a demanda surgiu de uma necessidade observada no próprio uso das peças. “Eu não conseguia usar as roupas que queria. Resolvi fazer para mim e percebi que centenas de mulheres tinham o mesmo problema”, afirma.

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O caso da MGS acompanha um movimento observado no e-commerce brasileiro, em que empresas buscam crescimento a partir da identificação de demandas específicas de consumo. No setor de moda, esse processo envolve segmentação de público, desenvolvimento de produto e adaptação da comunicação aos hábitos de compra online.