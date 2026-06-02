Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks”
O criador de conteúdo e apresentador Robb estreia no dia 8 de junho o programa “Robb TV Talks”, projeto audiovisual voltado para entrevistas e conversas sobre trajetórias pessoais, empreendedorismo, fé e transformação. As gravações acontecem em Alphaville, com produção da Espaço Lado Bê.
compartilheSIGA
O criador de conteúdo e apresentador Robb anunciou oficialmente a estreia do “Robb TV Talks”, novo programa audiovisual voltado para entrevistas e conversas sobre histórias de vida, empreendedorismo, fé e transformação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com estreia marcada para o dia 8 de junho de 2026, o projeto contará com convidados especiais para compartilhar experiências pessoais e profissionais em episódios publicados nas plataformas digitais.
Segundo Robb, a proposta do programa é criar um espaço para diálogos mais próximos e espontâneos com os convidados.
“Queremos desenvolver conversas humanas e sinceras, trazendo histórias e experiências que possam gerar identificação no público”, afirma o apresentador.
As gravações acontecem em Alphaville e contam com produção da Espaço Lado Bê, responsável pela estrutura audiovisual do projeto. A produtora atua na realização de podcasts, cursos, eventos, produções audiovisuais e conteúdos para plataformas digitais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O “Robb TV Talks” terá episódios com diferentes convidados e abordará temas relacionados a experiências pessoais, carreira, desafios e projetos profissionais.
Website: https://youtube.com/@robbtv1?si=c3ngHt6LVShclI6o