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Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks”

O criador de conteúdo e apresentador Robb estreia no dia 8 de junho o programa “Robb TV Talks”, projeto audiovisual voltado para entrevistas e conversas sobre trajetórias pessoais, empreendedorismo, fé e transformação. As gravações acontecem em Alphaville, com produção da Espaço Lado Bê.

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Repórter
02/06/2026 10:04

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Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks”
Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks” crédito: DINO

O criador de conteúdo e apresentador Robb anunciou oficialmente a estreia do “Robb TV Talks”, novo programa audiovisual voltado para entrevistas e conversas sobre histórias de vida, empreendedorismo, fé e transformação.

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Com estreia marcada para o dia 8 de junho de 2026, o projeto contará com convidados especiais para compartilhar experiências pessoais e profissionais em episódios publicados nas plataformas digitais.

Segundo Robb, a proposta do programa é criar um espaço para diálogos mais próximos e espontâneos com os convidados.

“Queremos desenvolver conversas humanas e sinceras, trazendo histórias e experiências que possam gerar identificação no público”, afirma o apresentador.

As gravações acontecem em Alphaville e contam com produção da Espaço Lado Bê, responsável pela estrutura audiovisual do projeto. A produtora atua na realização de podcasts, cursos, eventos, produções audiovisuais e conteúdos para plataformas digitais.

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O “Robb TV Talks” terá episódios com diferentes convidados e abordará temas relacionados a experiências pessoais, carreira, desafios e projetos profissionais.



Website: https://youtube.com/@robbtv1?si=c3ngHt6LVShclI6o

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