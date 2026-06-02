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Dia do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho

Conservar a natureza é uma responsabilidade que impacta diretamente o presente e o futuro do planeta.

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Repórter
02/06/2026 10:04

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environment Earth Day In the hands of trees growing seedlings. Bokeh green Background Female hand holding tree on nature field grass Forest conservation concept
environment Earth Day In the hands of trees growing seedlings. Bokeh green Background Female hand holding tree on nature field grass Forest conservation concept crédito: sarayut_sy - stock.adobe.com

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 5 de junho de 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia, realizada de 5 a 16 de junho.

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Este evento foi o primeiro grande encontro global organizado pela ONU para discutir especificamente a degradação ambiental e a poluição, no qual foi aprovada a Resolução A/Res 2994 (XXVII), oficializando esta data.

“O conceito de meio ambiente engloba tudo o que nos cerca e que permite a existência da vida, integrando fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e culturais”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

No Brasil, desde 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente fortaleceu a dimensão ambiental, tendo sido ainda mais atuante pela Constituição de 1988, o que legitimou para sediar, em 1992, a Conferência do Rio.

Nesta conferência foi eleita a Agenda 21 como instrumento de construção do desenvolvimento sustentável, para conter a degradação ambiental e permitir a continuidade da vida no planeta, considerado o mais significativo evento diplomático do final do século XX.

A Embaixada da Itália em Brasília recebeu, na sexta-feira, 25 de maio, a assinatura do Acordo de Cooperação Científica em matéria de conservação da biodiversidade entre o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália (CNR) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O entendimento foi firmado pelos presidentes das duas instituições, Andrea Lenzi, do CNR, e Mauro Oliveira Pires, do ICMBio, na presença do Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, durante a programação da 9ª edição do Dia da Pesquisa Italiana no Mundo.

O Brasil concentra o maior patrimônio biológico do planeta, distribuído em cinco biomas, desempenhando papel central na preservação da biodiversidade global. A Itália, por sua vez, abriga cerca de um terço das espécies do continente europeu, resultado de sua posição geográfica e da ampla diversidade climática presente no território italiano.

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“A sustentabilidade precisa se tornar uma prática. A educação ambiental tem papel central na construção de uma sociedade consciente, capaz de transformar hábitos e assegurar um futuro mais seguro para todas as formas de vida”, conclui Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

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