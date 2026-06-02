Bitget Fala Sobre o Trading Burnout na Nova Série de Vídeos da UEX

VICTORIA, Seychelles, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou "UEX Traders ’Secret", uma série de vídeos de três partes que aborda com humor as realidades do trading moderno, do estresse do mercado e da fadiga da plataforma às demandas de participação 24 horas por dia. Lançada nos canais sociais oficiais da Bitget, a campanha utiliza situações com as quais o público se identifica e um humor autoconsciente para destacar como a IA, a automação e os ambientes de negociação unificados estão transformando a experiência do trader.

A campanha chega no momento em que o comportamento de negociação está se tornando cada vez mais multiativo e ininterrupto. Os traders de hoje geralmente se movem simultaneamente entre criptomoedas, ações, commodities e eventos macro, enquanto gerenciam várias plataformas, estratégias e fluxos de informações. Os mercados cada vez mais interconectados têm aumentado a demanda por ferramentas que simplificam as experiências de negociação e que reduzem o atrito entre as classes de ativos, uma direção que está no centro da visão da Universal Exchange da Bitget.

O primeiro episódio, “Stop Hair Loss — Let AI Hunt Alpha For You” (Pare de Perder Cabelo — Deixe a IA Buscar o Alpha para Você), se concentra em um dos efeitos colaterais não oficiais da negociação: o estresse. O episódio apresenta o ecossistema de IA da Bitget, incluindo GetAgent, GetClaw e Agent Hub, mostrando como os traders podem contar com ferramentas baseadas em IA para monitorar continuamente os mercados e descobrir oportunidades.

O segundo episódio, “Multi-Platform Trading Is Aging You — One Platform Smooths It All Away” (A Negociação Multiplataforma Está Envelhecendo Você — Uma Única Plataforma Resolve Tudo), chama a atenção para o desafio de navegar em ambientes de negociação fragmentados. Por meio de um enredo inspirado em cuidados com a pele, o episódio destaca a Bitget UEX, onde criptomoedas, ações e commodities são reunidas em um único ambiente de negociação.

O episódio final, “Shed the Stress Weight — Let Bots Trade While You Sleep” (Liberte-se do Estresse — Deixe os Bots Negociarem Enquanto Você Dorme), aborda as demandas dos mercados sempre ativos e o crescente papel da automação. O episódio introduz os bots de negociação da Bitget e o ecossistema de negociação de cópias em spot, derivativos, CFDs, ações e metais preciosos.

“A negociação de hoje significa exige o monitoramento de mais mercados, mais ativos e mais informações do que nunca”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A UEX foi desenvolvida para simplificar essa experiência por meio da IA e da aproximação dos mercados, e a campanha reflete essa realidade de uma maneira mais leve.”

A série faz parte da iniciativa Universal Exchange mais ampla da Bitget, que combina ferramentas baseadas em IA, automação e acesso a vários ativos em criptomoedas, ações, commodities e mercados tokenizados em um ecossistema.

A série "UEX Traders ’Secret" já está disponível nos canais oficiais de redes sociais da Bitget.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001185322)