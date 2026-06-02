Bitget Lança Reality Alinhada à Visão de Tokenização de 10% do CEO

VICTORIA, Seychelles, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange do mundo, anunciou o lançamento da Reality, uma plataforma financeira licenciada focada na tokenização de ativos do mundo real (RWAs) que conecta usuários globais elegíveis com a exposição tokenizada a ativos financeiros tradicionais por meio de ecossistemas nativos de criptomoedas.

A Reality trará ações e ETFs tokenizados dos EUA para o ecossistema de negociação mais amplo da Bitget, proporcionando aos usuários acesso à exposição ao mercado tradicionalmente limitada pela geografia, horário dos mercados, plataformas fragmentadas e barreiras de liquidação. Esse lançamento é um passo importante para o roteiro da Universal Exchange (UEX) da Bitget, que visa combinar criptomoedas, mercados onchain e acesso tradicional a ativos em uma experiência de plataforma.

Reality é a plataforma de emissão de rTokens, as representações onchain de ações negociadas publicamente e ETFs. Cada rToken é 1:1 apoiado por ações reais detidas por uma Corretora dos EUA registrada na FINRA e protegida pela SIPC. A Reality impõe os mais altos padrões de transparência do setor, com auditores terceirizados independentes fornecendo um painel de Prova de Ativo em tempo real e relatórios de auditoria em nível de CPA para garantir a integridade verificável dos ativos em todos os momentos.

Por meio da conexão direta com pools de ações dos EUA o protocolo viabiliza liquidez profunda e entradas e saídas em escala institucional com slippage otimizado, equiparando-se à eficiência dos books de ofertas tradicionais. As ações corporativas, incluindo dividendos, distribuições de caixa e desdobramentos de ações, são correspondidas por meio de um mecanismo de mapeamento determinístico 1:1. Os Reality RWAs serão integrados nativamente ao ecossistema da exchange Bitget. Os principais casos de uso incluem: utilização de ações tokenizadas como margem de conta unificada para a maximização da eficiência do capital; compatibilidade total com sistemas algorítmicos de Grid e Copy Trading; e implantação nos produtos nativos de Staking e Empréstimo da Bitget.

A Reality irá operar como fornecedora de ativos dedicados do mundo real da Bitget, servindo como o braço especializado para a tokenização de instrumentos financeiros tradicionais. A Reality funciona como a camada principal onde o valor de mercado tradicional é padronizado para a criptoeconomia. Esse alinhamento garante que os usuários do Bitget tenham acesso exclusivo e contínuo a um ambiente seguro e regulamentado para negociação de RWA.

“A Reality foi desenvolvida em torno da visão de 10% da Bitget: até 2030, quase 10% dos ativos financeiros podem existir em forma de token”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “As stablecoins, a liquidação mais rápida da blockchain e o crescente interesse das principais exchanges estão levando os RWAs da experiência para a infraestrutura de mercado. A Reality é o passo da Bitget para tornar esse futuro acessível aos usuários de todo o mundo.”

A Reality está alinhada com a “visão de 10%” da Gracy Chen para a indústria de RWA, que projeta que a tokenização ainda está nos estágios iniciais. Os fundos do mercado monetário e o crédito privado representam apenas cerca de 0,5-1% dos seus mercados totais, enquanto as ações tokenizadas representam apenas 0,1% do mercado acionário global de US$ 125 trilhões. A visão de Gracy é que até 2030 quase 10% de todos os ativos financeiros poderão existir em forma de token.

Esse lançamento ocorre à medida que as ações tokenizadas ganham impulso nos mercados globais. Os investidores estão cada vez mais procurando produtos que unam os ativos familiares com a liquidação mais rápida, acesso mais amplo e disponibilidade 24 horas por dia. A Reality foi desenvolvida para atender a essa demanda, levando a exposição tradicional de ativos para a estrutura UEX da Bitget, juntamente com a negociação de criptomoedas, ferramentas onchain, produtos de IA e ofertas de ativos tokenizados existentes.

A Reality inicialmente irá se concentrar na exposição tokenizada a ações e ETFs selecionados dos EUA, com expansão adicional de ativos planejada após o lançamento. O acesso a produtos, ativos suportados, recursos de negociação e elegibilidade do usuário estarão sujeitos às leis aplicáveis, às restrições regionais e aos termos finais de lançamento.

O lançamento também fortalece a posição da Bitget no setor de RWA, após seu impulso mais amplo em ações tokenizadas, ouro, FX, commodities e outros produtos tradicionais vinculados ao mercado. Com a Reality, a Bitget expande sua estratégia de UEX além da negociação de criptomoedas para uma camada de acesso financeiro mais ampla para usuários globais.

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Os ativos tokenizados aqui mencionados (os "Tokens") não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a "Lei"), ou as leis de valores mobiliários ou instrumentos financeiros de qualquer outra jurisdição. Os Tokens não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a pessoas dos EUA, a menos que sejam registrados sob a Lei ou sejam isentos dos requisitos de registro. Outras proibições e restrições baseadas na jurisdição se aplicam.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001185316)