Procore redefine o Ambiente Comum de Dados com Dados Conectados e IA Ativa
O CDE unifica dados de projetos, fluxos de trabalho, modelos BIM e informações de ativos em um ambiente confiável, criando a base para que agentes de IA ampliem o alcance das equipes de construção A Procore é a solução para dados fragmentados, ajudando a garantir a integridade das informações desde a aprovação do projeto até a entrega Conecta todo o ciclo de vida do projeto em um ambiente confiável com uma única fonte de verdade para BIM, Documentos, Qualidade e Ativos Transforma o BIM em um espaço de trabalho de execução em tempo real por meio do BIM Model Manager, transmitindo modelos de qualquer tamanho diretamente para dispositivos móveis para conectar dados de projetos em tempo real com coordenação 3D Utiliza a IA da Procore com recursos Datagrid integrados para transformar dados de projetos em uma base acionável, impulsionando colaboradores de IA ativos que podem ajudar a automatizar fluxos de trabalho de construção e executar o trabalho diretamente na plataforma
compartilheSIGA
Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), líder global em software de gestão de construção, anunciou hoje o lançamento de seu Ambiente Comum de Dados (CDE) conectado — um CDE desenvolvido do zero em uma única plataforma para unificar e verificar dados de projetos, desde a aprovação do projeto até a entrega, capturando evidências no fluxo de trabalho para ajudar a manter o registro digital alinhado com a realidade do canteiro de obras. Essa base de dados confiável permite que a IA atue em todo o ciclo de vida da construção.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em um setor onde a informação fragmentada continua a atrasar a tomada de decisões e a contribuir para atrasos dispendiosos, os dados conectados estão definindo cada vez mais as organizações de alto desempenho. Uma nova pesquisa da Dodge Construction Network* constatou que empresas com práticas de dados otimizadas alcançam até 23% mais produtividade, gerenciam um volume de construção 27,8% maior com os mesmos recursos e reduzem os atrasos dos projetos em mais de seis dias. Essas empresas também relatam um desempenho geral até 40% superior, o que destaca por que uma base de dados confiável está se tornando essencial para a adoção da IA, a eficiência operacional e, em última análise, uma melhor execução de projetos.
O CDE conectado da Procore aborda diretamente esse desafio, transformando o armazenamento de documentos em um ambiente de governança ativo que conecta o projeto aprovado à execução no local, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto — tudo isso com o auxílio de IA. Para equipes europeias que operam sob as normas ISO 19650 e a Lei de Segurança Predial (Building Safety Act), esse registro conectado ajuda a fornecer a trilha de auditoria defensável necessária para atender às obrigações de conformidade em todas as etapas.
“Embora a construção civil tenha feito progressos significativos na digitalização dos fluxos de trabalho, muitas organizações ainda operam com sistemas desconectados e dados de projeto isolados”, disse Lee Miles, gerente-geral da Procore para a Europa, Oriente Médio e África (EMEA). “O desafio não é mais simplesmente migrar do papel para o digital, mas garantir que as informações fluam de forma consistente entre equipes, processos e todo o ciclo de vida do projeto. À medida que as expectativas regulatórias aumentam, os projetos se tornam mais complexos e as empresas adotam IA, os dados conectados estão se tornando uma vantagem competitiva. As organizações estão indo além do simples armazenamento de documentos e caminhando em direção a ambientes de informação confiáveis ??e conectados que ajudam a melhorar o desempenho hoje e permitem que a IA atue com segurança.”
Criando o ambiente confiável necessário para Agentic AI
O CDE da Procore cria a base para que a IA vá além da simples apresentação de informações e passe a executar o trabalho.
A experiência expandida de IA da Procore integra o Datagrid diretamente à Procore, introduzindo colaboradores de IA ativa projetados para automatizar fluxos de trabalho de construção e tomar decisões dentro da plataforma. Criada para ajudar a eliminar atritos administrativos em vez de substituir o julgamento profissional, essa abordagem acelera a execução, enquanto as equipes de projeto mantêm o controle, a responsabilidade e a autoridade final de tomada de decisão. Esses recursos de IA podem raciocinar sobre o contexto do projeto, compreender as relações entre fluxos de trabalho e dados e apoiar a execução em ambientes de construção complexos.
"Estamos no caminho certo para reduzir o trabalho administrativo de construção em relação à criação, resposta e revisão de solicitações de informações em 50%", disse Alain Waha, diretor de Tecnologia da Buro Happold. "Ao integrar a IA diretamente aos fluxos de trabalho do projeto, as equipes podem gastar menos tempo navegando por informações e mais tempo avançando o trabalho."
Ao conectar a IA a conjuntos de dados estruturados de projetos — incluindo modelos BIM, desenhos, especificações, solicitações de informação (RFIs), submissões e atividades de campo — a Procore AI obtém uma compreensão mais profunda do contexto espacial e operacional. Isso permite que as equipes transformem informações fragmentadas do projeto em insights imediatos e acionáveis.
A experiência da Procore AI com a inteligência Datagrid incorporada diretamente à plataforma pode revelar respostas já contidas nos registros do projeto antes mesmo da criação de novas RFIs, identificar discrepâncias entre projetos aprovados e a execução em campo e acelerar a resolução de problemas conectando fluxos de trabalho, documentos e o histórico do projeto. Tarefas que antes exigiam horas de busca manual e coordenação podem ser concluídas em minutos, com atribuição transparente da fonte.
Diferentemente das ferramentas de IA horizontais, a Procore AI foi desenvolvida especificamente para a construção civil e baseada em dados de projetos verificados. Quando as equipes encontram desafios de coordenação, riscos no projeto ou novas preocupações com a segurança, a Procore AI faz mais do que recuperar informações — ela ajuda a identificar as causas raízes mais cedo, recomenda as próximas ações e reduz os impactos subsequentes que causam atrasos, retrabalho e estouros de orçamento.
A Procore apresentará sua nova oferta de CDE e Procore AI na Digital Construction Week (estande D200) em Londres, nos dias 3 e 4 de junho.
Disponibilidade de Mercado
Desenvolvido especificamente para as necessidades do mercado europeu, o CDE da Procore será lançado inicialmente no Reino Unido e na Irlanda, antes de se expandir para a região EMEA.
A Procore estabeleceu uma Zona de Dados localizada no Reino Unido, com uma Zona de Dados dedicada à UE planejada para lançamento no outono de 2026. A plataforma suporta os principais padrões do setor, incluindo a ISO 19650 e a Lei de Segurança Predial, com a certificação Cyber ??Essentials prevista para o final do ano.
*Metodologia de Pesquisa Dodge-Procore
O estudo "Quantificando o Valor do Software de Gestão de Construção" foi conduzido em 2025 para investigar o retorno sobre o investimento que clientes e empreiteiros obtêm com o uso de software de gestão de construção. Uma pesquisa online foi utilizada para coletar as respostas de empreiteiros e clientes sobre se eles experimentaram 62 benefícios específicos com o uso do software. Quase metade (45%) dos 62 benefícios incluía uma pergunta complementar sobre resultados quantificáveis ??ou descobertas mais detalhadas.
A pesquisa foi realizada pela Dodge Construction Network. A Procore também convidou seus usuários a participar. Os resultados incluem usuários de 11 marcas diferentes de software de gestão de construção. Recebemos 688 respostas de usuários de software de gerenciamento de construção no Reino Unido e na Irlanda.
Sobre a Procore
A Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR) é uma parceira tecnológica líder para todas as etapas da construção. Desenvolvida para o setor, a plataforma tecnológica unificada da Procore impulsiona a eficiência e mitiga riscos por meio de insights e tomada de decisão baseados em IA e dados. Mais de três milhões de projetos foram executados na plataforma Procore em mais de 150 países. Para mais informações, acesse https://www.procore.com/.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260601850031/pt/
Contato:
Contato para a Imprensa
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: BUSINESS WIRE