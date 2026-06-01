Procore redefine o Ambiente Comum de Dados com Dados Conectados e IA Ativa

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), líder global em software de gestão de construção, anunciou hoje o lançamento de seu Ambiente Comum de Dados (CDE) conectado — um CDE desenvolvido do zero em uma única plataforma para unificar e verificar dados de projetos, desde a aprovação do projeto até a entrega, capturando evidências no fluxo de trabalho para ajudar a manter o registro digital alinhado com a realidade do canteiro de obras. Essa base de dados confiável permite que a IA atue em todo o ciclo de vida da construção.

Em um setor onde a informação fragmentada continua a atrasar a tomada de decisões e a contribuir para atrasos dispendiosos, os dados conectados estão definindo cada vez mais as organizações de alto desempenho. Uma nova pesquisa da Dodge Construction Network* constatou que empresas com práticas de dados otimizadas alcançam até 23% mais produtividade, gerenciam um volume de construção 27,8% maior com os mesmos recursos e reduzem os atrasos dos projetos em mais de seis dias. Essas empresas também relatam um desempenho geral até 40% superior, o que destaca por que uma base de dados confiável está se tornando essencial para a adoção da IA, a eficiência operacional e, em última análise, uma melhor execução de projetos.

O CDE conectado da Procore aborda diretamente esse desafio, transformando o armazenamento de documentos em um ambiente de governança ativo que conecta o projeto aprovado à execução no local, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto — tudo isso com o auxílio de IA. Para equipes europeias que operam sob as normas ISO 19650 e a Lei de Segurança Predial (Building Safety Act), esse registro conectado ajuda a fornecer a trilha de auditoria defensável necessária para atender às obrigações de conformidade em todas as etapas.

“Embora a construção civil tenha feito progressos significativos na digitalização dos fluxos de trabalho, muitas organizações ainda operam com sistemas desconectados e dados de projeto isolados”, disse Lee Miles, gerente-geral da Procore para a Europa, Oriente Médio e África (EMEA). “O desafio não é mais simplesmente migrar do papel para o digital, mas garantir que as informações fluam de forma consistente entre equipes, processos e todo o ciclo de vida do projeto. À medida que as expectativas regulatórias aumentam, os projetos se tornam mais complexos e as empresas adotam IA, os dados conectados estão se tornando uma vantagem competitiva. As organizações estão indo além do simples armazenamento de documentos e caminhando em direção a ambientes de informação confiáveis ??e conectados que ajudam a melhorar o desempenho hoje e permitem que a IA atue com segurança.”

Criando o ambiente confiável necessário para Agentic AI

O CDE da Procore cria a base para que a IA vá além da simples apresentação de informações e passe a executar o trabalho.

A experiência expandida de IA da Procore integra o Datagrid diretamente à Procore, introduzindo colaboradores de IA ativa projetados para automatizar fluxos de trabalho de construção e tomar decisões dentro da plataforma. Criada para ajudar a eliminar atritos administrativos em vez de substituir o julgamento profissional, essa abordagem acelera a execução, enquanto as equipes de projeto mantêm o controle, a responsabilidade e a autoridade final de tomada de decisão. Esses recursos de IA podem raciocinar sobre o contexto do projeto, compreender as relações entre fluxos de trabalho e dados e apoiar a execução em ambientes de construção complexos.

"Estamos no caminho certo para reduzir o trabalho administrativo de construção em relação à criação, resposta e revisão de solicitações de informações em 50%", disse Alain Waha, diretor de Tecnologia da Buro Happold. "Ao integrar a IA diretamente aos fluxos de trabalho do projeto, as equipes podem gastar menos tempo navegando por informações e mais tempo avançando o trabalho."

Ao conectar a IA a conjuntos de dados estruturados de projetos — incluindo modelos BIM, desenhos, especificações, solicitações de informação (RFIs), submissões e atividades de campo — a Procore AI obtém uma compreensão mais profunda do contexto espacial e operacional. Isso permite que as equipes transformem informações fragmentadas do projeto em insights imediatos e acionáveis.

A experiência da Procore AI com a inteligência Datagrid incorporada diretamente à plataforma pode revelar respostas já contidas nos registros do projeto antes mesmo da criação de novas RFIs, identificar discrepâncias entre projetos aprovados e a execução em campo e acelerar a resolução de problemas conectando fluxos de trabalho, documentos e o histórico do projeto. Tarefas que antes exigiam horas de busca manual e coordenação podem ser concluídas em minutos, com atribuição transparente da fonte.

Diferentemente das ferramentas de IA horizontais, a Procore AI foi desenvolvida especificamente para a construção civil e baseada em dados de projetos verificados. Quando as equipes encontram desafios de coordenação, riscos no projeto ou novas preocupações com a segurança, a Procore AI faz mais do que recuperar informações — ela ajuda a identificar as causas raízes mais cedo, recomenda as próximas ações e reduz os impactos subsequentes que causam atrasos, retrabalho e estouros de orçamento.

A Procore apresentará sua nova oferta de CDE e Procore AI na Digital Construction Week (estande D200) em Londres, nos dias 3 e 4 de junho.

Disponibilidade de Mercado

Desenvolvido especificamente para as necessidades do mercado europeu, o CDE da Procore será lançado inicialmente no Reino Unido e na Irlanda, antes de se expandir para a região EMEA.

A Procore estabeleceu uma Zona de Dados localizada no Reino Unido, com uma Zona de Dados dedicada à UE planejada para lançamento no outono de 2026. A plataforma suporta os principais padrões do setor, incluindo a ISO 19650 e a Lei de Segurança Predial, com a certificação Cyber ??Essentials prevista para o final do ano.

*Metodologia de Pesquisa Dodge-Procore

O estudo "Quantificando o Valor do Software de Gestão de Construção" foi conduzido em 2025 para investigar o retorno sobre o investimento que clientes e empreiteiros obtêm com o uso de software de gestão de construção. Uma pesquisa online foi utilizada para coletar as respostas de empreiteiros e clientes sobre se eles experimentaram 62 benefícios específicos com o uso do software. Quase metade (45%) dos 62 benefícios incluía uma pergunta complementar sobre resultados quantificáveis ??ou descobertas mais detalhadas.

A pesquisa foi realizada pela Dodge Construction Network. A Procore também convidou seus usuários a participar. Os resultados incluem usuários de 11 marcas diferentes de software de gestão de construção. Recebemos 688 respostas de usuários de software de gerenciamento de construção no Reino Unido e na Irlanda.

Sobre a Procore

A Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR) é uma parceira tecnológica líder para todas as etapas da construção. Desenvolvida para o setor, a plataforma tecnológica unificada da Procore impulsiona a eficiência e mitiga riscos por meio de insights e tomada de decisão baseados em IA e dados. Mais de três milhões de projetos foram executados na plataforma Procore em mais de 150 países. Para mais informações, acesse https://www.procore.com/.

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