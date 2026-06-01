Novo Royalton Vessence Barbados Introduz Conceito Transformador de Resort All-Inclusive

ST. MICHAEL, Barbados, June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após meses de expectativa quanto a um novo resort mais comentado do Caribe, o Royalton Hotels & Resorts recebeu oficialmente seus primeiros hóspedes no Royalton Vessence Barbados Adult-Oriented, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. A primeira propriedade da empresa em Barbados com a estreia global da nova marca Royalton Vessence, a abertura introduz um conceito altamente antecipado, criado por um desejo crescente de experiências de viagem mais imersivas, pessoais e profundamente conectadas ao destino.

Localizado na famosa Platinum Coast de Barbados, a poucos passos do principal distrito de compras e estilo de vida de luxo da ilha, e a aproximadamente 30 minutos do Aeroporto Internacional Grantley Adams, o resort à beira-mar convida os hóspedes a vivenciar a ilha com uma perspectiva mais íntima. Projetado como um refúgio para adultos, o Royalton Vessence Barbados reimagina a experiência all-inclusive com a sua atmosfera, artesanato e uma profunda conexão com o local, para despertar os sentidos.

“A abertura do Royalton Vessence Barbados é um dos marcos mais significativos para a evolução da nossa empresa”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Royalton Hotels & Resorts. "Barbados tem sido um dos destinos mais emblemáticos do Caribe, reconhecido por sua cultura, caráter e energia vibrante. Essa nossa primeira propriedade para a ilha nos oferece a oportunidade de criar algo intencionalmente diferente, um resort concebido não apenas no foco em onde os hóspedes se hospedam, e sim em como eles vivenciam o próprio destino."

“O Royalton Vessence Barbados é uma forte adição ao crescente segmento All-Inclusive da região, bem como à marca Autograph Collection, onde cada propriedade é definida por sua individualidade e profunda conexão com o destino”, disse Ricardo Echeverri, Vice-Presidente de Serviços para Proprietários e Franquias da Marriott International. "Este resort reflete o espírito de Barbados com suas experiências cuidadosamente selecionadas e um senso de lugar único, oferecendo aos hóspedes uma estadia all-inclusive que é simplesmente perfeita."

As 220 suítes modernas foram cuidadosamente projetadas para refletir o espírito de Barbados com suas texturas naturais, materiais de inspiração local e referências culturais refinadas. Os hóspedes podem escolher suítes de frente para o mar, categorias com acesso direto à piscina e acomodações exclusivas do Diamond Club™ com serviço de mordomo personalizado e acesso a espaços exclusivos em todo o resort. No nível mais elevado, o Royalton Suites & Villas oferece Suítes Presidenciais e Chairman espaçosas, projetadas para viajantes em busca de privacidade adicional e de uma experiência all-inclusive ainda mais sofisticada.

As refeições no Royalton Vessence Barbados são como uma jornada selecionada pelo sabor, com locais que equilibram a inspiração global e um senso de lugar distinto. Ele oferece 17 pontos de venda de alimentos e bebidas, incluindo cinco restaurantes especializados à la carte, um Sports Bar, dois conceitos casuais de lanches e grelhados, quatro bares, quatro espaços gastronômicos na cobertura e um café e confeitaria. Projetado para combinar a inspiração global com sabores que refletem o espírito local, o resort convida os hóspedes a explorar a culinária francesa no Moi Aussi, os sabores asiáticos no Kai e os favoritos como Hunter Steakhouse e La Scala Italian Trattoria, além de conceitos casuais, bares, cafés e espaços sociais em toda a propriedade. A experiência também inclui quatro locais gastronômicos exclusivos no The Rooftop, onde sabores de inspiração global, vistas panorâmicas do oceano e experiências de pôr do sol cuidadosamente elaboradas criam um dos ambientes sociais mais sofisticados do resort.

A experiência continua através de ofertas cuidadosamente concebidas para proporcionar um ritmo mais lento e mais presente. Os hóspedes podem se reconectar nos espaços de mindfulness e áreas de detox digital, experiências de movimento no Moddo Fitness by Royalton FIT e tratamentos no The Royal Spa, onde rituais de hidroterapia e experiências imersivas incentivam um relaxamento que vai além das ofertas tradicionais de resorts.

A cultura e a arte locais permanecem centrais para a experiência do Royalton Vessence nos seus espaços cuidadosamente concebidos e uma programação inspirada no espírito criativo de Barbados. Em todo o resort, exposições de arte e expressões de realidade aumentada inspiradas no local criam momentos que exaltam o espírito artístico da ilha e se transformam em uma experiência onde a cultura não é simplesmente observada, e sim vivida. No The Studio, os hóspedes podem se conectar com artistas locais, participar de oficinas de pintura, cerâmica e criação prática, ou apreciar música ao vivo e uma programação cultural ao longo do dia.

Ao receber os primeiros hóspedes o Royalton Vessence Barbados sinaliza o início de um novo capítulo para o Royalton Hotels & Resorts, com uma hospitalidade all-inclusive, onde descobrir um destino é tão importante quanto se refugiar nele.

O Royalton Vessence Barbados Adult-Oriented, An Autograph Collection All-Inclusive Resort faz parte do Marriott Bonvoy®, o premiado programa de viagens da Marriott International com o qual os membros podem acumular e resgatar pontos por estadias nesta propriedade e em mais de 10.000 destinos e territórios em todo o mundo. Com o aplicativo móvel Marriott Bonvoy, os membros podem ter uma experiência personalizada e sem contato, viajando com tranquilidade.

Para mais informações ou para fazer uma reserva, visite royaltonresorts.com.

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade com tudo incluído, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em sete dos destinos mais procurados do Caribe, cada um oferecendo uma experiência de assinatura distinta e imersiva. Suas oito marcas incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família, conhecido pelo elevado conforto e serviço atencioso através de recursos exclusivos como All-In Connectivity™ e DreamBed™. O Royalton Hideaway oferece um refúgio exclusivo para adultos, projetado em torno do Togetherness, com refeições exclusivas e acomodações modernas. O Royalton Vessence Resorts oferece The Art of Vacation através de uma abordagem de bem-estar para viagens com tudo incluído, centrada no equilíbrio e na conexão consciente. O Royalton CHIC Resorts convida os hóspedes para o Party Your Way com escapadelas vibrantes e exclusivas para adultos, cheias de estilo e espontaneidade, enquanto o Mystique by Royalton oferece retiros boutique Miles from Ordinary que celebram a beleza natural, a cultura local e a sofisticação descontraída. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece uma experiência única Au Naturel para hóspedes com 21 anos ou mais, com luxo isolado à beira-mar.

O portfólio também inclui o Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, onde os hóspedes podem Vacation Like A Star™ em ambientes repletos de entretenimento cercados por memorabília icônica, e o Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, onde os hóspedes podem Dodge the Paparazzi em escapadelas glamourosas, apenas para adultos, definidas pela privacidade e exclusividade.

Para mais informações sobre o Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

Sobre a Autograph Collection® Hotels

A Autograph Collection Hotels defende originalidade e a individualidade de cada um dos seus mais de 360 hotéis independentes localizados nos destinos mais desejados em mais de 55 países e territórios do mundo. Cada hotel é fruto da dedicação inspirada por uma visão clara, a essência e o histórico que o tornam único e especial: Inigualável. Selecionadas a dedo por sua arte inerente e perspectivas distintas de design e hospitalidade, as propriedades da Autograph Collection oferecem momentos profundos e imersivos que deixam uma marca inesquecível. Para mais informações, visite www.autographhotels.com, e explore as redes sociais Instagram, X, e Facebook para se inspirar em momentos #Inigualáveis. A Autograph Collection tem o orgulho de fazer parte do Marriott Bonvoy®, o programa global de viagens da Marriott International. O programa oferece aos membros um portfólio extraordinário de marcas globais, experiências exclusivas no Marriott Bonvoy Moments e benefícios incomparáveis, incluindo noites gratuitas e status Elite. Para se inscrever gratuitamente ou para mais informações sobre o programa, visite marriottbonvoy.com.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a9d1a7e-7dd7-46d8-bdd6-7c2bb742cb7d

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Para mais informações, contate media@royalton.com.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9730184)