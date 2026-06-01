SymphonyAI lança o CINDE Retail Media Intelligence, que conecta merchandising e mídia de varejo para supermercados de médio a grande porte

A mídia de varejo, ou retail media, tornou-se a linha de lucro que mais cresce no setor de supermercados. Entretanto, os bilhões de dólares que os anunciantes de bens de consumo embalados (CPG) investem nela todos os anos passam por um sistema no qual compradores de mídia e varejistas nunca têm acesso aos mesmos dados. Os varejistas planejam sortimentos, negociam gastos comerciais e executam reajustes sem visibilidade sobre quais investimentos em mídia de CPG estão impulsionando a velocidade da categoria. Enquanto isso, os anunciantes de CPG renovam ou cancelam contratos com base em provas de incrementalidade que a maioria dos varejistas não consegue fornecer. Para resolver esse problema, a SymphonyAI, líder global em IA vertical, anunciou hoje a disponibilidade geral do CINDE Retail Media Intelligence (RMI), uma plataforma de IA que conecta merchandising, mídia e inteligência de compradores em um único sistema de ciclo fechado. Ela oferece a varejistas e parceiros de CPG visibilidade compartilhada sobre como cada dólar investido em mídia movimenta a rotatividade da categoria, o ROI dos gastos comerciais e a margem bruta em cada ciclo de reposição, negociação de planejamento de negócios conjuntos e veiculação de campanhas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260601490227/pt/

A CINDE RMI não é uma plataforma de rede de mídia varejista. Ela é a camada de inteligência que torna todas as plataformas de RMN mais inteligentes. Em vez de substituir as pilhas de mídia de varejo existentes, ela se conecta a elas e se integra aos principais parceiros de medição terceirizados para oferecer uma validação de incrementalidade confiável para o setor de bens de consumo embalados (CPG). Para supermercados de médio a grande porte com programas de mídia de varejo existentes ou em fase inicial, isso significa ter acesso à inteligência de incrementalidade impulsionada por IA, à segmentação precisa de público e à atribuição de mídia à prateleira, sem o custo e a complexidade de uma migração completa de plataforma. Para os anunciantes de CPG, significa finalmente obter a comprovação de que seu investimento em mídia impulsiona o desempenho da categoria na loja — a barreira mais citada para o crescimento dos gastos com mídia de varejo.

Seis funcionalidades

O CINDE RMI oferece seis funcionalidades integradas, cada uma construída sobre a infraestrutura de IA de varejo CINDE existente da SymphonyAI:

inteligência de audiência para mídia no varejo — dados de escaneamento primários e comportamento do consumidor convertidos em segmentos de audiência precisos, fornecendo aos parceiros de bens de consumo embalados (CPG) a inteligência de segmentação necessária para impulsionar a velocidade da categoria e o valor de compra, além de dar aos lojistas visibilidade sobre quais segmentos de consumidores estão respondendo ao investimento em mídia;

dados de escaneamento primários e comportamento do consumidor convertidos em segmentos de audiência precisos, fornecendo aos parceiros de bens de consumo embalados (CPG) a inteligência de segmentação necessária para impulsionar a velocidade da categoria e o valor de compra, além de dar aos lojistas visibilidade sobre quais segmentos de consumidores estão respondendo ao investimento em mídia; mensuração de campanhas de mídia no varejo — mensuração de campanhas em circuito fechado, usando inferência causal e modelagem de adstock, para produzir iROAS, ROAS, novos clientes para a marca e para a categoria, além do valor vitalício do cliente. Para os lojistas, isso converte negociações de investimento em trade marketing baseadas em suposições sobre o aumento promocional em dados de desempenho de categoria verificáveis e auditáveis;

mensuração de campanhas em circuito fechado, usando inferência causal e modelagem de adstock, para produzir iROAS, ROAS, novos clientes para a marca e para a categoria, além do valor vitalício do cliente. Para os lojistas, isso converte negociações de investimento em trade marketing baseadas em suposições sobre o aumento promocional em dados de desempenho de categoria verificáveis e auditáveis; Consultor de investimento em CPG — inteligência em nível de portfólio que identifica lacunas de investimento em CPG em todo o portfólio de categorias, revela oportunidades de upsell alinhadas ao calendário de redefinição e converte dados de planejamento de categoria em investimento incremental do anunciante. Dessa forma, os lojistas têm uma visão clara de quais parcerias com fornecedores estão subfinanciando categorias e qual é a oportunidade de investimento em trade marketing;

inteligência em nível de portfólio que identifica lacunas de investimento em CPG em todo o portfólio de categorias, revela oportunidades de upsell alinhadas ao calendário de redefinição e converte dados de planejamento de categoria em investimento incremental do anunciante. Dessa forma, os lojistas têm uma visão clara de quais parcerias com fornecedores estão subfinanciando categorias e qual é a oportunidade de investimento em trade marketing; Atribuição na loja — visão computacional — a visão computacional implementada no nível da loja verifica se as veiculações de mídia foram executadas conforme o planejado, eliminando a lacuna de conformidade promocional entre a reserva da campanha e sua execução física nas prateleiras. Ela também alimenta os dados de execução verificados de volta para a próxima janela promocional e revisão do JBP (Planejamento Empresarial Conjunto);

a visão computacional implementada no nível da loja verifica se as veiculações de mídia foram executadas conforme o planejado, eliminando a lacuna de conformidade promocional entre a reserva da campanha e sua execução física nas prateleiras. Ela também alimenta os dados de execução verificados de volta para a próxima janela promocional e revisão do JBP (Planejamento Empresarial Conjunto); Motor de campanha de mídia no varejo agentiva — Agentes de IA que monitoram campanhas continuamente, corrigem veiculações e segmentos de público com baixo desempenho automaticamente e preparam, de forma autônoma, briefings do JBP, reduzindo o trabalho manual de gerenciamento de campanhas para as equipes de mídia e categoria;

Agentes de IA que monitoram campanhas continuamente, corrigem veiculações e segmentos de público com baixo desempenho automaticamente e preparam, de forma autônoma, briefings do JBP, reduzindo o trabalho manual de gerenciamento de campanhas para as equipes de mídia e categoria; Ciclo fechado de merchandising e mídia — um modelo de dados compartilhado que conecta o planejamento conjunto de negócios e o gerenciamento de categorias diretamente ao planejamento e ao desempenho da campanha de mídia no varejo. As decisões de sortimento, as redefinições de planogramas e as negociações de investimentos comerciais são feitas com total visibilidade do impacto do investimento em mídia de bens de consumo no giro de estoque e na margem bruta dentro do mesmo ciclo, e não no próximo.

Contexto de mercado

A mídia de varejo tornou-se uma das fontes de receita com maiores margens disponíveis para os supermercados. No entanto, a maioria dos varejistas a gerencia de forma isolada em relação à gestão de categorias. Os comerciantes que planejam reestruturações e negociam gastos comerciais não têm visibilidade sobre quais investimentos em mídia de bens de consumo embalados (CPG) impulsionam a rotatividade da categoria, as vendas em lojas comparáveis ou a margem bruta por metro quadrado. Os anunciantes de CPG exigem cada vez mais comprovação de incrementalidade, não se contentando apenas com impressões. A incapacidade de conectar os gastos com mídia ao desempenho da categoria na loja é a barreira mais citada para o crescimento do investimento em mídia de varejo.

"A mídia de varejo, é a fonte de receita que mais cresce para os varejistas do setor supermercadista, mas a maioria deles gerencia essa atividade sem visibilidade adequada. Não há conexão entre o que o gestor comercial sabe sobre a categoria e o que o comprador de mídia está vendendo aos parceiros de bens de consumo embalados (CPG)”, afirmou Manish Choudhary, presidente da Divisão de Varejo da SymphonyAI. “O CINDE RMI fecha esse ciclo. Quando um anunciante de CPG consegue ver exatamente como seu investimento em mídia se conecta ao desempenho da categoria na loja, validado por visão computacional e medido por incrementalidade causal, a conversa deixa de ser sobre justificar os gastos e passa a ser sobre ampliá-los. Esse é o diferencial que estamos trazendo ao mercado.”

Para solicitar uma demonstração ou entrar em contato com a equipe da SymphonyAI na NRF APAC, visite o estande 1514. A SymphonyAI também participará de duas sessões no evento:

Sessão BIG Ideas — Quarta-feira, 3 de junho, das 14h20 às 14h50 (das 3h20 às 3h50 da manhã, horário de Brasília), Nível 1, Palco EBI 1: Surachai Hirannitichai, diretor de Tecnologia Digital do Grupo Big C Supercenter, juntamente com Paul Howe, diretor-executivo da ReadyMS Tailândia, e Manish Choudhary, presidente de Varejo da SymphonyAI, discutirão os desafios enfrentados pelos varejistas que estão impulsionando a transformação tecnológica na Big C. Trata-se de um estudo de caso ao vivo sobre como uma das maiores redes de supermercados da região Ásia-Pacífico está repensando sua infraestrutura digital.

Tour pela exposição — Envolvendo os clientes com IA generativa: Os varejistas analisarão o roteiro tecnológico da IA generativa para obter insights sobre como gerar valor, incluindo aumento da receita e maior eficiência operacional. Os varejistas que participarem da NRF APAC poderão adicionar este tour guiado à exposição ao seu pacote de inscrição.

Sobre a SymphonyAI

A SymphonyAI oferece plataformas de produtos de IA vertical que ajudam empresas a resolver seus desafios mais complexos e de alto valor, desde o combate à criminalidade financeira até a melhoria do desempenho de lojas e o aumento da eficiência na produção. Com mais de 2 mil clientes corporativos em todo o mundo, incluindo 200 das principais instituições financeiras, as 25 maiores empresas de bens de consumo embalados (CPG) e muitos dos maiores varejistas de alimentos e fabricantes industriais, a SymphonyAI oferece aplicativos treinados para setores específicos e agentes pré-configurados, prontos para uso desde o primeiro dia. Saiba mais em https://www.symphonyai.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260601490227/pt/

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