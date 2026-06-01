Setor de self storage ultrapassa 224 mil boxes no Brasil

O setor de self storage segue crescendo no Brasil e reforçando seu papel como solução estratégica para o cotidiano urbano e para as novas tendências do mercado imobiliário. De acordo com levantamento da Brain Inteligência Estratégica referente ao quarto trimestre de 2025, o número de boxes atingiu 223.999 unidades no país, avanço de 3,2% em relação ao mesmo período de 2024. O número de operações também cresceu, chegando a 613 unidades em funcionamento, distribuídas por 112 cidades brasileiras. A área bruta locável (ABL) total do setor alcançou 1,93 milhão de m².

A GoodStorage, empresa no setor de espaços para armazenagem, atua nesse cenário com um portfólio de 72 ativos, que somam mais de 500 mil m² de área locável. A empresa oferece soluções para diferentes perfis de clientes, com 55 unidades de self storage voltadas a indivíduos e famílias que buscam espaço adicional para armazenar pertences durante mudanças, reformas ou para organização de itens sazonais, além de pequenos empreendedores que utilizam os boxes para estoque, materiais e equipamentos.

A empresa possui ainda oito galpões flexíveis e nove galpões urbanos. Segundo Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage, os espaços são utilizados por empresas de diferentes portes para operações logísticas e de distribuição na cidade de São Paulo, incluindo negócios de e-commerce e companhias com operações estruturadas.

A maior demanda do mercado segue concentrada em espaços pequenos. Boxes de até 3 m² representam 37% da oferta nacional e registram vacância de 21,9%. Já as metragens entre 4 m² e 15 m² concentram 51,1% do mercado, com vacância entre 18,5% e 18,7%. Em contrapartida, os boxes acima de 50 m² representam apenas 2,2% da oferta e têm vacância de 2,3%.

“Estamos vivendo uma reorganização do espaço urbano. As pessoas precisam de soluções flexíveis e seguras para lidar com a redução dos imóveis, a mobilidade urbana e os novos formatos de trabalho e consumo. O self storage deixou de ser um produto de nicho para se tornar parte da infraestrutura das cidades”, afirma Cordeiro.

Segundo o executivo, o crescimento do e-commerce no Brasil tem contribuído para o aumento da procura por armazenagem urbana. De acordo com ele, pequenos e médios lojistas têm buscado espaços próximos aos centros consumidores para apoiar operações logísticas e distribuição de produtos.

A infraestrutura das unidades acompanha esse novo patamar de exigência. Câmeras de vigilância estão presentes em 95,4% das operações do país, seguidas por alarmes (88,9%) e acessos exclusivos (81,5%). Na GoodStorage, segurança é um diferencial: todas as unidades contam com vigilância 24h, controle de acesso por biometria e senha, além de sistemas integrados para monitoramento em tempo real.

“A experiência do cliente precisa ser simples e segura. Isso vale tanto para quem aluga um box de 1 m² quanto para o empreendedor que opera um e-commerce em um dos nossos galpões urbanos. Nosso objetivo é facilitar a vida desses públicos, oferecendo conveniência e agilidade com tecnologia de ponta”, completa Thiago Cordeiro, que também é presidente da ASBRASS.

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De acordo com ele, a expectativa é que o setor continue em expansão nos próximos anos, impulsionado pela demanda relacionada à logística de última milha, ao e-commerce e ao armazenamento residencial. “O self storage se integra ao funcionamento da cidade. É parte do ecossistema que sustenta o novo consumo urbano: mais digital, mais ágil, mais localizado”, conclui Thiago.