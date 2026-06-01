Filme de rebranding impulsiona marca antifraude

O mercado brasileiro de segurança da informação registra expansão acelerada. De acordo com a consultoria IDC, o setor atingiu cerca de US$ 1,7 bilhão em 2024, crescimento superior a 16% em relação ao ano anterior. No plano global, segundo a Grand View Research, o mercado de segurança digital foi estimado em US$ 271 bilhões em 2025, com crescimento projetado de 11,9% ao ano até 2033. Nesse cenário, empresas especializadas em inteligência artificial aplicada à prevenção de fraudes enfrentam o desafio de se diferenciar em um segmento cada vez mais competitivo, e o posicionamento de marca tornou-se parte central dessa estratégia.

Foi nesse contexto que a Certta, anteriormente conhecida como Caf, hub de verificação inteligente, que integra, otimiza e desenvolve um ecossistema de soluções antifraude para gerar decisões mais seguras, conduziu, no início de 2026, um processo de rebranding. A mudança de nome integrou um movimento mais amplo de reposicionamento da marca junto aos seus principais mercados: financeiro, seguros, telecomunicações e e-commerce. O relançamento teve como peça central um filme publicitário desenvolvido para comunicar, de forma narrativa, o valor da confiança nas decisões de negócio.

A estratégia criativa optou por construir a narrativa em torno de quatro personagens que representam executivos de nível C em cada um desses setores. Cada personagem enfrenta, em sua rotina, decisões que exigem clareza, segurança e inteligência. A virada narrativa ocorre na cena final, quando os quatro se encontram em um happy hour e o espectador descobre que compartilham algo em comum: a tranquilidade de quem opera com um parceiro confiável.

“O desafio era criar um filme que não apenas apresentasse o novo nome e a nova identidade visual da Certta, mas que fizesse o mercado sentir o que a marca representa. Confiança não se explica, se demonstra. E foi isso que buscamos construir narrativamente, com personagens reais de setores reais, enfrentando decisões reais”, afirma Carol Mendonça, roteirista e diretora da Olive Tree Filmes, agência responsável pela criação e execução do filme da campanha.

Do ponto de vista operacional, toda a produção foi realizada em um único dia de gravação. A solução adotada pela equipe envolveu a transformação de um único espaço físico: um escritório de grande porte em São Paulo, em quatro ambientes corporativos distintos, cada um com direção de arte desenvolvida para remeter à identidade visual de cada setor representado. Mobiliário, paleta de cores, adereços e detalhes foram trabalhados de forma independente em cada espaço. Ao final do dia, o elenco e a equipe se deslocaram para um restaurante próximo, onde foi gravada a cena de encerramento.

Com alcance expressivo, a campanha gerou 2,48 milhões de impressões na GloboNews e impulsionou o tráfego do site em 75,97% nas primeiras semanas. No total, foram 400 milhões de impressões — 60% acima da meta —, além de presença em 62 publicações, entre pagas e orgânicas, em veículos como Forbes, Valor Econômico, Agência Brasil, UOL e MIT Technology Review, e 65 touchpoints de relacionamento, superando o histórico anterior.

“A Certta sempre foi um grande hub, porém, agora fomos além e nos tonamos um hub inteligente com curadoria ativa que verifica pessoas, negócios e conexões com precisão, por meio de uma única plataforma. Adotar esse posicionamento de forma mais madura, nos ajudou a comunicar, de maneira ainda mais assertiva ao mercado, nossa capacidade de otimizar dados e soluções, entregando inteligência real para o negócio”, explica Rodrigo Lattaro, CMO e responsável pela estratégia de marca da Certta.

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Em mercados B2B cada vez mais competitivos, o audiovisual se consolida como um ativo estratégico na construção de confiança e percepção de valor. De acordo com o Content Marketing Institute, 76% dos profissionais de marketing B2B já utilizam o vídeo como formato central em suas estratégias de conteúdo. Nesse cenário, filmes publicitários deixam de ser peças isoladas e passam a integrar sistemas mais amplos de comunicação, sustentando narrativas de marca de forma consistente ao longo de diferentes canais. O caso da Certta reforça esse papel ao posicionar o audiovisual como um dos pilares dentro de uma abordagem mais ampla de comunicação.