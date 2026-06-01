Vitrify levanta R$ 5 milhões em pré-seed

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Após pouco mais de dois meses da sua rodada anjo, a Vitrify, plataforma de dados e inteligência para o mercado de crédito privado, fez seu pré-seed e levantou R$ 5 milhões. Entre os investidores institucionais participantes, estão a Plug and Play Brasil (subsidiária da Plug and Play US), uma das maiores aceleradoras e investidoras early stage do mundo e a SVN S/A, holding de serviços financeiros com atuação em assessoria de investimentos, gestão de recursos e estruturação de operações de crédito, que também é cliente da startup.



“O mercado de crédito privado brasileiro cresceu de forma explosiva nos últimos anos, mas sua infraestrutura de dados não acompanhou esse ritmo. A Vitrify está construindo a camada que faltava: uma plataforma que transforma informação fragmentada em inteligência acionável para os principais participantes do mercado. Raramente encontramos um time com o nível de conhecimento operacional que Daniel e Edson têm sobre a infraestrutura do crédito privado brasileiro, e a tração institucional que construíram em tão pouco tempo confirma que estamos diante de uma empresa com potencial de se tornar infraestrutura essencial para esse mercado”, avalia Marcos Cardoso, Senior Associate da Plug and Play.



“Tínhamos muita dificuldade em ter acesso a informações dos papéis vendidos para nossos investidores. Como clientes da Vitrify pudemos ver a completude e impacto do apoio da plataforma no nosso dia a dia e decidimos apoiar esse novo ciclo de desenvolvimento da companhia. Com certeza vão contribuir muito com o mercado de capitais brasileiro”, completa Caio Copetti, fundador da SVN S/A.



Com os recursos, a empresa pretende acelerar o lançamento de novos produtos e ferramentas complementares, aprimorando a experiência e o engajamento dos usuários.



“Esses novos aportes reforçam a confiança dos investidores na nossa plataforma e mostram que o mercado reconhece a consistência do que estamos construindo”, destaca Daniel Magalhães, sócio-fundador da Vitrify. Edson Lopes, também sócio-fundador da empresa, complementa “seguimos focados no aprimoramento das funcionalidades e na expansão para mais players, avançando de forma consistente em nos tornarmos a principal tela de referência para o mercado”.



Os investimentos serão direcionados à expansão da cobertura de ativos na plataforma — incluindo instrumentos como Notas Comerciais, CPR e FIDCs — e no desenvolvimento de novas funcionalidades, ampliando o portfólio de soluções de IA para apoiar decisões de alocação, rebalanceamento de portfólios e novas emissões. Com os novos recursos, a empresa também projeta um runway de cerca de 24 meses e mantém o objetivo de R$ 500 mil de receita recorrente mensal (MRR) ao final de 2026.



Atualmente, a Vitrify conta com dezenas de clientes assinantes (alocadores, participantes de mercado e emissores), e quase 1 mil de usuários cadastrados na plataforma que reúne 10.141 instrumentos financeiros, cobrindo 100% dos CRI, CRA, CR e debêntures do mercado.



Sobre a Vitrify



A Vitrify é uma empresa de dados e tecnologia criada com o propósito de organizar e padronizar informações do crédito privado, promovendo maior transparência, eficiência e liquidez no mercado de capitais. Sua plataforma integra informações de diversas fontes — como documentos, eventos, B3, Anbima, agentes fiduciários, securitizadoras, fundos de investimento e emissores — em uma única interface, oferecendo visão acessível e consolidada sobre emissões de CRI, CRA, CR e debêntures.

