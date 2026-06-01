Betânia lança campanha de São João com João Gomes

A Betânia, marca de laticínios com atuação no Nordeste, lançou a campanha “Nosso coração bate mais forte no São João”, que terá o cantor João Gomes como embaixador. A iniciativa será realizada em todos os estados da região entre maio e junho, período em que acontecem os principais festejos juninos.

A campanha busca destacar a relação do São João com a cultura nordestina, ressaltando elementos presentes nas celebrações, como a música, a gastronomia típica, os encontros familiares e as tradições populares que atravessam gerações.

Segundo a empresa, a proposta criativa foi desenvolvida para reforçar a presença da festa junina no cotidiano da população nordestina e sua conexão com memórias afetivas associadas às comemorações da época. Nesse contexto, a marca destaca produtos tradicionalmente utilizados no preparo de receitas típicas do período, como canjica, mungunzá, pamonha e bolo de milho.

João Gomes participa da campanha como representante de uma nova geração de artistas nordestinos que mantêm forte vínculo com as tradições culturais da região. A escolha do cantor busca aproximar a comunicação da marca do público local por meio de referências ligadas à identidade e às manifestações populares do Nordeste.

A estratégia de divulgação contempla ações em múltiplas plataformas, incluindo televisão aberta, rádio, mídias digitais e publicidade exterior. O plano prevê inserções na Rede Globo e campanhas em canais digitais como YouTube, TikTok e plataformas da Meta. A ação também contará com relógios digitais, painéis de LED, mobiliário urbano e mídia em ônibus em diferentes cidades nordestinas.

Além da presença nos meios de comunicação, a campanha contará com a participação de influenciadores digitais que produzirão conteúdos relacionados às tradições juninas, à culinária regional e aos preparativos para as festas. Entre os participantes estão Leo Paiva, do perfil Nordestinos Pelo Mundo, além de Zahir e Priscila Freire.

Nos pontos de venda, a Betânia promoverá ativações especiais durante o período junino. Ao todo, serão instaladas 150 barracas temáticas nos estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

“O coração do Nordeste bate diferente no São João, e esta campanha representa justamente essa celebração que vem de dentro, carregando nossas memórias afetivas”, afirma Sabrina Castro, gerente de marketing da Betânia. “Ela foi construída para celebrar essa conexão profunda, consolidando a marca como parceira dos encontros e das celebrações que mantêm vivas as nossas raízes”, completa.

Clube dos Chefs ganha edição temática de São João

Como parte das ações da campanha, a Betânia também realizará uma edição especial do Clube dos Chefs voltada ao período junino. A chef Karol Teodoro desenvolverá receitas utilizando produtos da marca, com foco em pratos tradicionais das festas de São João.

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O Clube dos Chefs Betânia reúne profissionais da gastronomia nordestina na produção de conteúdos digitais voltados à culinária regional. Os materiais são publicados nos canais oficiais da marca e apresentam receitas inspiradas nos sabores e tradições da região.