Método une aprendizado de inglês e inteligência emocional

Trazer o emocional para o centro do processo e usar o português como ponte estratégica para acelerar o aprendizado do inglês. Esse é um dos principais pontos do método Teacher dos Famosos PRO, criado por Carol Diniz, empresária e professora de inglês, a partir de sua própria vivência na área.

O método está baseado na integração entre linguagem, comportamento e inteligência emocional, partindo do princípio de que a fluência está diretamente ligada à forma como o aluno pensa, se posiciona e lida com o medo de falar.

Carol Diniz explica que, após ensinar inglês por anos, passou a perceber um padrão quando começou a atender figuras públicas, empresários e celebridades: muitos até dominavam o idioma, mas travavam na hora de falar.

“E não era falta de vocabulário, mas insegurança, preocupação com a imagem e pressão. Foi nesse momento que percebi que havia um importante componente emocional envolvido, ignorado em metodologias tradicionais de ensino”, pontua.

No Teacher dos Famosos PRO, a aceleração se baseia em três pilares. O primeiro é o que a professora chama de “ordem inteligente de aprendizagem”. Nele, o aluno começa aprendendo auxiliares, estrutura de frase, construção real de pensamento. Segundo Diniz, isso ajuda a gerar confiança e a usar o inglês desde o começo do processo.

O segundo pilar é o português como estratégia. “Uso a língua portuguesa de forma intencional para acelerar entendimento, afinal, o adulto precisa compreender para consolidar o conhecimento rapidamente e praticar mais — e prática bem direcionada gera qualidade”, defende.

Já o terceiro pilar envolve emoção e prática real por meio de treinos sob leve pressão, explica a professora. O processo funciona ao vivo, com interação, erro, correção e repetição guiada, como uma forma de “treinar” o cérebro para usar o inglês mesmo com medo.

“O mais importante é que a velocidade de aprendizado não vem necessariamente de passar mais conteúdo, mas de eliminar o que não gera resultado. Ou seja, menos teoria e mais aplicação”, argumenta Diniz.

A professora considera que o aprendizado de inglês ainda enfrenta muitos obstáculos no Brasil. O Índice de Proficiência em Inglês EF (EF EPI) 2025 colocou o país na 75ª posição, na faixa de domínio considerado baixo. Considerando apenas a América Latina, o país ficou entre os últimos colocados, atrás de vizinhos como Paraguai, Bolívia, Venezuela e Peru, conforme repercutido pelo site InfoMoney.

“Muitos métodos falham porque ensinam inglês de maneira burocrática. Defendo que o aprendizado não seja medido apenas por carga horária cumprida ou livro lido, mas pela performance real do aluno: ele consegue se comunicar ou não?”, comenta Diniz.

Ela defende que os professores sejam capacitados para lidar com bloqueios e inseguranças dos alunos. Para quem já tentou diferentes métodos e se sente travado, a recomendação é clara: organizar o processo.

“A fluência não vem de conteúdo aleatório. Vem em sequência. O mais adequado é começar pelo básico certo, construir frases, usar auxiliares, entender como o inglês funciona e, feito isso, acelerar o aprendizado”, defende.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais sobre o método Teacher dos Famosos PRO, basta acessar: https://teacherdosfamosos.com.br/ e acompanhá-la no YouTube: https://www.youtube.com/@Teacherdosfamosos