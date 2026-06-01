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Empresas usam brindes para valorizar palestrantes em eventos

Empresas têm adotado estratégias mais refinadas na hora de presentear palestrantes e convidados especiais em eventos corporativos. A escolha de brindes personalizados, com foco em exclusividade e reconhecimento, tem se mostrado eficaz para fortalecer vínculos e destacar a marca de forma positiva.

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Repórter
01/06/2026 15:43

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Empresas usam brindes para valorizar palestrantes em eventos
Empresas usam brindes para valorizar palestrantes em eventos crédito: DINO

Na organização de eventos corporativos, a atenção aos detalhes pode influenciar a experiência de palestrantes e convidados especiais. Nesse contexto, brindes personalizados são utilizados em ações de relacionamento institucional, recepção de participantes e comunicação de marca durante eventos.

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Em material sobre o segmento de brindes, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) cita que presentes e brindes podem ser distribuídos para marcar ocasiões especiais, como inauguração de empresa, mudança de identidade visual e lançamento de canais de comunicação da marca.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, garrafas térmicas, cadernos, caixas com combinações de brindes e embalagens personalizadas estão entre os itens considerados em ações voltadas a palestrantes e convidados especiais. A escolha desses materiais pode variar conforme o perfil do evento, o público convidado e o tipo de relacionamento que a empresa deseja estabelecer.

Outro ponto observado nesse tipo de ação é que o brinde não precisa, necessariamente, estar vinculado à logomarca em destaque. Pereira cita como exemplo presentes com personalização individual, como copos térmicos com o nome do palestrante gravado a laser ou kits definidos conforme o perfil do convidado.

Em eventos internos com gestores, lideranças e convidados especiais, Pereira afirma que os brindes podem ser associados a ações de pertencimento e reconhecimento. Nessas ocasiões, os itens personalizados podem integrar estratégias de endomarketing e relacionamento com públicos estratégicos da empresa.

Segundo Rodrigo Pereira, a escolha do brinde pode gerar desdobramentos além do evento. “Receber um presente exclusivo aumenta as chances de menções nas redes sociais, reforça o vínculo com a marca e contribui para que essa pessoa fale da empresa com entusiasmo em futuras oportunidades”, afirma o executivo.

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Para públicos VIP, Pereira avalia que a entrega deve considerar personalização, contexto do evento e perfil de quem recebe. A definição do item, da embalagem e da mensagem institucional pode fazer parte do planejamento de comunicação e relacionamento da empresa.



Website: https://innovationbrindes.com.br/

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