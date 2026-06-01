Winston Taylor conclui fusão transatlântica histórica

A Winston Taylor anuncia hoje o lançamento oficial da Winston & Strawn e da divisão liderada pelo Reino Unido da Taylor Wessing como um único escritório combinado. Com isso, é criado um escritório de advocacia transatlântico de primeira linha, projetado para atender às necessidades das empresas, pessoas e mercados que impulsionam o capital e a inovação.

Com mais de 1.400 advogados espalhados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Europa, pela América Latina e pelo Oriente Médio, a Winston Taylor é uma das maiores empresas transatlânticas e foi criada para atender às necessidades globais em constante evolução dos clientes em termos de assessoria jurídica.

“Como Winston Taylor, estamos centrados em uma abordagem que coloca o cliente em primeiro lugar e trabalharemos lado a lado com nossos clientes na vanguarda da indústria e da inovação”, afirmou o presidente Steve D’Amore. “Com esse propósito comum, estamos aproveitando tanto a força quanto a escala ao integrar nossas equipes e escritórios em tempo recorde, trabalhando com agilidade para criar uma empresa alinhada, focada e preparada tanto para as necessidades do dia a dia de nossos clientes quanto para seus momentos decisivos.”

A Winston Taylor possui 20 escritórios nos principais centros comerciais relevantes para seus clientes. Com força e experiência em suas principais competências — litígios complexos, transações críticas, propriedade intelectual estratégica e gestão de patrimônio privado —, a empresa está inserida em setores-chave de seus clientes, incluindo tecnologia, mídia e telecomunicações, ciências da vida e saúde, serviços financeiros e projetos, energia e infraestrutura.

“Criamos uma equipe unificada e transatlântica centrada em oferecer um serviço incomparável aos clientes e atrair os melhores profissionais nos principais centros de inovação e capital”, afirmou Shane Gleghorn, sócio-gerente para a Europa e o Oriente Médio. “Como parte dessa combinação transformadora, nossos advogados já identificaram dezenas de novas oportunidades transfronteiriças para atender clientes, assessorando inovadores globais em setores estratégicos e conquistando trabalhos que são possíveis graças à nossa presença e às nossas capacidades agora combinadas.”

Com a fusão concluída, a Winston Taylor reúne duas empresas com mais de 400 anos de história combinada. Com capacidades ampliadas nas áreas de direito societário, private equity, imobiliário, financeiro, antitruste, regulatório e gestão de patrimônio privado, a empresa oferecerá estratégia e suporte de negócios globais de ponta a ponta aos clientes.

Notas aos Editores

Sobre a Winston Taylor

A Winston Taylor é um escritório de advocacia transatlântico criado para atender empresas, pessoas e mercados que impulsionam o capital e a inovação. Com presença nos principais centros comerciais de importância para clientes globais, o escritório está nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, na América Latina e no Oriente Médio. Com mais de 1.400 advogados, a Winston Taylor possui profunda experiência em grandes litígios, transações críticas, propriedade intelectual estratégica e patrimônio privado, além de atuar em quatro setores: tecnologia, mídia e telecomunicações, ciências da vida e saúde, serviços financeiros e projetos, energia e infraestrutura. Seja qual for o desafio, a Winston Taylor está ao lado de seus clientes, apoiando-os nos momentos do dia a dia e naqueles que mudam tudo.

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Sobre a Winston & Strawn

Fundada em 1853, a Winston & Strawn está entre as 50 maiores empresas de advocacia dos EUA, com 1.000 advogados em 14 escritórios ao redor do mundo. A empresa é reconhecida por sua liderança em litígios, propriedade intelectual, transações corporativas e financeiras e direito regulatório em importantes setores, incluindo tecnologia, ciências da vida e serviços financeiros.

Sobre a Taylor Wessing UK

Fundada em 1782, a Taylor Wessing UK é uma das 20 maiores empresas de advocacia do Reino Unido, com mais de 450 advogados no Reino Unido, na Irlanda e no Oriente Médio. A empresa é reconhecida por sua excelência nas áreas de propriedade intelectual, ciências da vida, tecnologia, patrimônio privado e private equity e atende clientes que vão desde corporações globais até inovadores e investidores de destaque.

Sobre a Taylor Wessing nos Países Baixos e na Bélgica

A Taylor Wessing nos Países Baixos e na Bélgica reúne seus escritórios em Amsterdã, Eindhoven e Bruxelas em uma prática totalmente integrada no Benelux. Com mais de 100 advogados e notários de direito civil, a empresa presta assessoria a empresas de tecnologia e ciências da vida em rápido crescimento, corporações multinacionais e investidores em transações societárias, propriedade intelectual, litígios e questões regulatórias.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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