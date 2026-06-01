CGTN: 70 anos das relações China-África: Das lutas compartilhadas a um sonho comum de modernização

PEQUIM, June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este ano marca o 70º aniversário das relações China-África. A CGTN publicou um artigo destacando o papel prioritário da África na política externa geral da China, e como a parceria China-África foi desenvolvida e fortalecida ao longo de décadas. O artigo também aborda como o aumento da cooperação nos últimos anos ajudou a ampliar a voz e a representação do Sul Global, e a contribuir para o avanço de uma ordem internacional mais equilibrada e democrática.

No sábado, presidente chinês Xi Jinping e o presidente egípcio Abdel-Fattah al-Sisi trocaram mensagens de felicitações em comemoração ao 70º aniversário dos laços China-Egito. A ocasião também destacou um marco mais amplo: sete décadas de relações China-África.

Xi observou que nos últimos 70 anos as relações China-Egito se tornaram um modelo de amizade, solidariedade e cooperação de países em desenvolvimento, bem como uma referência para a cooperação da China com os Estados árabes, e da China com a África.

As relações China-África evoluíram de uma amizade desenvolvida de lutas compartilhadas para uma parceria dinâmica dedicada ao desenvolvimento, à modernização e à ascensão do Sul Global.

Da solidariedade à parceria estratégica

As bases da amizade China-África foram desenvolvidas durante um período de profunda mudanças políticas.

Das décadas de 1950 a 1970, a China apoiou firmemente os países africanos nas suas lutas pela independência e libertação nacional. As nações africanas, por sua vez, tiveram um papel decisivo na restauração da cadeira legítima da República Popular da China nas Nações Unidas em 1971. Dos 76 votos a favor da resolução, 26 foram de países africanos – estabelecendo uma base sólida para a confiança mútua China-África.

No início deste ano, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitou a África dando continuidade a uma tradição anual de 36 anos de tornar o continente o destino da primeira viagem ao exterior do ministro das Relações Exteriores da China, destacando a importância das relações China-África.

Nas últimas duas décadas, a cooperação China-África se expandiu rapidamente. A criação do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) em 2000 estabelecendo um quadro institucional para a cooperação, enquanto a política africana da China de sinceridade, resultados reais, amizade e boa-fé orientou ainda mais as relações bilaterais. Em 2015, eles elevaram seus laços com uma parceria cooperativa estratégica abrangente e lançamento dos "Dez Planos de Cooperação", estabelecendo uma base sólida para a rápida modernização em todo o continente africano.

Na conferência FOCAC de 2024, a China e a África ampliaram ainda mais suas relações com uma comunidade para todos os climas com um futuro compartilhado para a nova era. A China também expandiu a isenção de impostos de 33 países africanos para todos os 53 países africanos com laços diplomáticos até 2025, tornando-se a primeira grande economia a conceder tratamento unilateral de tarifa zero em todos os produtos para todos os países africanos com os quais tem relações diplomáticas.

Humphrey Moshi, um proeminente economista tanzaniano, descreveu a cooperação China-África como um exemplo significativo de solidariedade com o Sul Global. Ele disse que essa solidariedade ajuda a transformar os países em desenvolvimento de "participantes passivos" em "formadores ativos" de regras internacionais.

Aumento da modernização por meio da cooperação prática

Embora a confiança política seja a base das relações China-África, a cooperação econômica passou a ser o fator de estabilização e do crescimento da parceria.

De acordo com dados divulgados pela Administração Geral da Alfândega da China, o comércio entre a China e a África atingiu um recorde de US$ 348 bilhões em 2025, um aumento de 17,7% em relação ao ano anterior, com a China continuando a ser a maior parceira comercial da África pelo 17º ano consecutivo. E isso teve continuidade em 2026. Somente no primeiro trimestre, o comércio da China com os países africanos atingiu um total de 646,56 bilhões de yuans (US$ 92,2 bilhões), um aumento anual de 23,7%.

Por outro lado, a Iniciativa do Cinturão e Rota reformulou a conectividade em todo o continente, atualizando o sistema ferroviário com projetos como a Ferrovia Tazara e a Ferrovia de Bitola Padrão de Mombaça-Nairobi, dois projetos emblemáticos que estabelecem exemplos de cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota entre a China e a África.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, a China assinou entendimentos ou acordos de redução de dívida com 19 países africanos até 2023, tornando-se o maior contribuinte para os esforços de suspensão do serviço da dívida no âmbito do G20.

Além disso, a China treinou dezenas de milhares de profissionais africanos com a concessão de bolsas de estudo, treinamento vocacional e programas de intercâmbio educacional. Em junho de 2025, a China estabeleceu 17 Oficinas de Luban em 15 países africanos. O plano de cooperação universitária China-África, uma iniciativa de ensino superior que une universidades chinesas a instituições africanas, conectou 114 instituições de ensino superior.

Paul Frimpong, diretor executivo e pesquisador sênior do Centro África-China de Políticas e Assessoria, disse que a contribuição da China para o desenvolvimento da África está cada vez mais visível.

"O compartilhamento de conhecimentos, habilidades e experiência da China em setores como manufatura e energia verde está tendo um impacto profundo na jornada da África em direção à modernização e à autossuficiência", disse ele.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-30/China-Africa-ties-at-70-Path-to-a-shared-dream-of-modernization-1NzbT7rDWhy/p.html

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CGTN Digital cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9729806)