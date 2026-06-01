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Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho

O Festival de Jornalismo Prêmio Engenho reúne estudantes de universidades do Distrito Federal para discutir temas como inteligência artificial, fake news, empreendedorismo, entre outros. O videocast Papo com Eldo (@EldoGomes) mostrou os bastidores do evento em conversas com profissionais no Instagram

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Repórter
01/06/2026 13:46

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Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho
Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho crédito: DINO

O Festival de Jornalismo Prêmio Engenho reuniu, em Brasília, mais de 500 estudantes, 20 palestrantes, representantes de 16 veículos de comunicação e promoveu mais de 10 horas de debates, palestras e rodas de conversa ao longo de dois dias de programação. O encontro conectou universitários de Jornalismo às principais tendências e desafios da comunicação contemporânea. "Com mais de 10 horas de debates, palestras e rodas de conversa, os participantes discutem temas como inteligência artificial, combate às fake news, empreendedorismo, inovação e novas funções do jornalista", conta Kátia Cubel.

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Realizado no auditório da ANTT, em Brasília, o evento reuniu alunos das faculdades Católica de Brasília, IESB, UDF, UnB e Uniceub, promovendo a troca de experiências entre estudantes e profissionais reconhecidos nacionalmente. A iniciativa aproximou os futuros jornalistas da realidade das redações e das transformações do mercado.

A programação contou com representantes de veículos como Folha de S.Paulo, Metrópoles, Poder360, Correio Braziliense, Band Brasília, SBT News, Record Brasília, Jovem Pan, O Globo e Revista Piauí. Entre os temas debatidos estiveram inteligência artificial, combate à desinformação, programas de trainee, empreendedorismo e novas oportunidades profissionais para jornalistas.

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O Papo com Eldo acompanhou os bastidores do festival, registrando momentos de aprendizado, networking e troca de conhecimento entre estudantes, professores e profissionais da comunicação. O evento reforçou a importância da formação contínua e da inovação para quem deseja construir carreira no jornalismo. Veja no Instagram do evento (@festivaldejornalismo).



Website: https://www.eldogomes.com.br/2festivaldejornalismoengenho/

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