Supply chain 2026 reforça rotas globais ágeis

As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, reorganização produtiva e revisão das estratégias de transporte internacional. Empresas de diferentes setores vêm ampliando a diversificação de rotas e fornecedores para reduzir riscos operacionais e aumentar previsibilidade logística.

Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram que interrupções em corredores marítimos estratégicos provocaram aumento expressivo nos custos logísticos globais nos últimos anos. Em análises recentes, a entidade destacou que as passagens pelo Canal de Suez chegaram a registrar quedas superiores a 40% no volume de tráfego em determinados períodos de instabilidade, enquanto o comércio marítimo internacional segue pressionado por tensões geopolíticas e mudanças nas rotas comerciais.

Ao mesmo tempo, a regionalização produtiva e estratégias como nearshoring ganham força entre empresas que buscam reduzir dependência de cadeias longas e aumentar resiliência operacional, especialmente nas Américas.

Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o cenário atual exige maior flexibilidade operacional e capacidade de adaptação diante de oscilações cambiais, custos de frete e mudanças regulatórias.

Na avaliação da PLEX Logistics, o conceito de supply chain resiliente ganha protagonismo em 2026. Segundo a companhia, as empresas passaram a priorizar rotas mais flexíveis e operações capazes de responder rapidamente a mudanças econômicas e geopolíticas. A previsibilidade logística se tornou um fator estratégico.

Para a companhia, hubs regionais, integração multimodal e análise de dados em tempo real devem ganhar ainda mais relevância ao longo do ano. Segundo a PLEX Logistics, o supply chain deixou de buscar apenas redução de custo e passou a priorizar continuidade operacional, velocidade de resposta e segurança da cadeia.

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