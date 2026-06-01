Empresas ampliam eficiência operacional com sistemas ERP

A transformação digital e a necessidade de maior previsibilidade em ambientes competitivos têm impulsionado a adoção de sistemas de gestão empresarial entre pequenas e médias empresas. A busca por automação, integração de dados e governança operacional aparece entre os fatores que sustentam esse movimento em 2026.

Segundo estudo da International Data Corporation (IDC) América Latina, os investimentos em transformação digital seguem em expansão na região, impulsionados pela necessidade de integração operacional, automação de processos e uso mais estratégico de dados corporativos.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare tendem a acelerar projetos de digitalização ao longo do ano.

Segundo a empresa, a integração em tempo real entre áreas financeiras, fiscais, logísticas e operacionais tem sido um dos principais fatores de busca por sistemas ERP, especialmente entre companhias que buscam escalar operações com maior controle.

Na avaliação da empresa, o ERP passou a ocupar papel estratégico no crescimento das empresas. Segundo a companhia, as empresas procuram mais eficiência, governança e capacidade de crescimento sustentável. O ERP deixou de ser apenas uma ferramenta operacional e passou a apoiar decisões estratégicas com base em dados integrados.

A integração entre áreas reduz inconsistências operacionais e melhora a capacidade de planejamento corporativo, segundo a companhia. De acordo com a empresa, quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com informações conectadas, a empresa ganha visibilidade, agilidade e maior previsibilidade para crescer com segurança.

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Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por ERP entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, indústria e serviços regulados.