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Rotas globais se ajustam às mudanças no comércio

As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, oscilações econômicas e revisão das estratégias de comércio internacional.

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DI
DINO
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Repórter
01/06/2026 11:50

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Rotas globais se ajustam às mudanças no comércio
Rotas globais se ajustam às mudanças no comércio crédito: DINO

A reorganização do comércio global e as oscilações nas cadeias internacionais de suprimentos têm levado empresas a revisar planejamento logístico, estruturas operacionais e alternativas de transporte em 2026. A busca por maior previsibilidade e continuidade operacional impulsiona ajustes em rotas internacionais e estratégias multimodais.

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Relatórios da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) indicam que mudanças em corredores marítimos, oscilações nos custos de frete e tensões comerciais seguem influenciando o fluxo global de mercadorias. O cenário tem incentivado empresas a diversificarem fornecedores e revisarem estruturas logísticas.

Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o planejamento operacional passou a ocupar papel ainda mais estratégico nas operações globais.

Na avaliação da PLEX Logistics, a flexibilidade logística ganhou protagonismo. Segundo a companhia, as empresas estão revisando rotas e estruturas operacionais para reduzir exposição a riscos e garantir maior continuidade das operações internacionais.

A integração multimodal e o planejamento preventivo vêm sendo utilizados para minimizar atrasos, gargalos logísticos e impactos relacionados a mudanças repentinas no ambiente internacional.

Ainda de acordo com a empresa, a logística internacional opera atualmente em um ambiente de alta variabilidade, no qual ter alternativas de rota e capacidade de adaptação se tornou fundamental.

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Segundo o DHL Global Connectedness Report, o comércio internacional segue em expansão, mas com redistribuição mais intensa dos fluxos entre regiões, ampliando a necessidade de ajustes estratégicos nas operações logísticas.



Website: https://www.linkedin.com/company/plex-international-logistics/

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