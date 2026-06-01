AdLocal bate recorde de leads via Meta Ads para construtoras

A transformação digital do mercado imobiliário tem ampliado o uso de ferramentas voltadas à comunicação imediata entre empresas e consumidores. Em um setor em que o tempo de resposta pode influenciar o andamento das negociações, incorporadoras e construtoras têm adotado formatos de mídia digital voltados ao contato direto, sobretudo nas etapas iniciais da jornada de compra.

Esse movimento acompanha mudanças no comportamento do consumidor e na dinâmica do próprio setor. De acordo com matéria do portal Terra sobre as tendências do mercado imobiliário em 2026, fatores como digitalização da jornada, mudanças no acesso ao crédito e novas formas de relacionamento comercial têm influenciado a maneira como compradores pesquisam imóveis e iniciam negociações. A avaliação acompanha a percepção da AdLocal, agência de marketing digital especializada em campanhas para geração de demanda digital no segmento imobiliário.

Ao mesmo tempo, levantamento divulgado pela Meta sobre o impacto das plataformas digitais nas pequenas e médias empresas da América Latina aponta o fortalecimento de canais de comunicação instantânea, especialmente por aplicativos de mensagens, utilizados para aproximar consumidores das equipes de atendimento e reduzir etapas no processo comercial. Segundo a AdLocal, esse comportamento tem sido observado de forma recorrente nas campanhas digitais do segmento imobiliário, sobretudo em formatos orientados à captação de leads por mensagens.

Nesse contexto, a AdLocal registra recorde no volume de leads originados por campanhas de Meta Ads voltadas ao setor imobiliário. Na operação analisada, a agência considera como lead os consumidores que iniciam contato direto com o time comercial por meio de formatos click-to-message, nos quais o clique no anúncio direciona o usuário diretamente para uma conversa no WhatsApp ou Messenger, sem intermediação de chatbots. Os números são referentes a uma cliente dos segmentos de incorporação e construção civil e representam o maior volume registrado pela agência em campanhas para empreendimentos imobiliários desse porte.

A operação combina criativos desenvolvidos para o segmento imobiliário, segmentação de públicos por interesses, públicos lookalike construídos a partir de bases já qualificadas e estratégias de remarketing para usuários que já tiveram contato anterior com a marca. Entre os públicos alcançados pelas campanhas estão potenciais compradores e corretores de imóveis, que podem atuar como parceiros comerciais das construtoras e incorporadoras na ampliação das vendas dos empreendimentos. O Pixel da Meta é utilizado para acompanhar o comportamento dos usuários nas propriedades digitais da cliente e alimentar continuamente os públicos das campanhas, com o objetivo de gerar demanda em estágios iniciais do funil e captar leads em momentos mais avançados de decisão.

Segundo a agência, a estratégia criativa das campanhas buscou aproximar potenciais compradores e corretores de imóveis da experiência relacionada ao empreendimento antes mesmo do primeiro contato comercial. No caso dos corretores, os anúncios também apresentam informações que podem auxiliar na avaliação do potencial de comercialização do imóvel, como localização, perfil do empreendimento e diferenciais do projeto, aspectos frequentemente considerados em parcerias voltadas à revenda de unidades. Os anúncios foram estruturados com informações consideradas relevantes para a decisão inicial, como área privativa, número de dormitórios, áreas de lazer e diferenciais de localização, incluindo pontos de referência do entorno. O objetivo foi tornar o interesse mais contextualizado e aproximar o público da realidade do empreendimento.

Dados acompanhados pela plataforma de relatórios Reportei mostram que, entre 1º de novembro de 2025 e 28 de maio de 2026, a geração de leads — contabilizados a partir das conversas iniciadas nos canais de mensagem — atingiu o maior volume observado pela agência em campanhas de empreendimentos imobiliários desse porte, com picos de até 48 contatos em um único dia. Em comparação aos primeiros meses da operação, o patamar mensal de leads permaneceu acima do nível inicial, indicando maior recorrência nas interações originadas pelos anúncios.

De acordo com Filipe Ruga, CEO da AdLocal, campanhas voltadas para aplicativos de mensagens têm apresentado aderência ao comportamento observado no setor imobiliário, especialmente em momentos de pesquisa e interesse inicial do consumidor. “O contato imediato aproxima o interesse do consumidor da equipe comercial e reduz etapas no atendimento. Em segmentos como o imobiliário, a velocidade na resposta tende a influenciar o andamento da negociação”, afirma.

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Segundo o executivo, o uso de conteúdos que ajudam o potencial comprador a visualizar aspectos do cotidiano no empreendimento tende a favorecer interações mais qualificadas. Informações objetivas sobre localização, infraestrutura e características do imóvel, acentua, podem contribuir para tornar a conversa inicial mais alinhada ao interesse do consumidor.