Ubots lança Ruby.QX, IA que monitora qualidade das conversas

A Ubots, plataforma brasileira de IA conversacional para orquestração de jornadas digitais de atendimento e relacionamento, com atuação no setor financeiro, anuncia o lançamento da Ruby.QX, uma ferramenta de monitoria de qualidade baseada em IA generativa. A solução tem como foco transformar a forma como cooperativas de crédito e instituições financeiras avaliam seus atendimentos digitais, garantindo 100% de cobertura.

Em um cenário de crescimento acelerado do atendimento digital, em que o volume de conversas entre empresas e clientes cresce a cada dia, a monitoria de qualidade tradicional, baseada em amostragem manual, tem se mostrado insuficiente para garantir consistência, conformidade e qualidade. Com a verificação manual, é possível que milhares de interações fiquem sem monitoramento, e essa ausência de revisão compromete a segurança, a conformidade e a excelência do atendimento.

A proposta da Ruby.QX é romper com esse modelo. Integrada à plataforma da Ubots, a solução utiliza IA generativa para analisar 100% das conversas, evitando a análise de amostras reduzidas e permitindo uma visão completa das conversas. Em apenas 30 dias de operação plena, a ferramenta já analisou mais de 150 mil interações no setor financeiro. No caso da Viacredi, uma cooperativa Ailos, que completa 75 anos em 2026 e reúne mais de um milhão de cooperados, 110 postos de atendimento e cerca de 2.200 colaboradores, a Ruby.QX tem garantido que o padrão de excelência do atendimento físico seja replicado com exatidão no ambiente digital.

“Com um volume de quase 200 mil protocolos mensais, realizar a monitoria de qualidade de maneira manual seria humanamente inviável. O grande diferencial prático tem sido a capacidade de identificar discrepâncias entre os diferentes postos de atendimento. Conseguimos mapear locais que tinham um bom resultado comercial, mas onde a qualidade das conversas precisava evoluir. Essa visibilidade nos permitiu direcionar treinamentos e esforços de forma extremamente assertiva, onde realmente era necessário”, destaca Rafael Ganzer, gerente de canais digitais, CRM e dados da Viacredi.

“A monitoria por amostragem não acompanha mais o volume e a complexidade das interações digitais. Com o Ruby.QX, conseguimos analisar cada conversa e transformar dados em inteligência para tomada de decisão”, afirma Matheus Alagia, CTO e cofundador da Ubots.

Além da análise de 100% das conversas, a solução permite que instituições personalizem seus próprios critérios de qualidade, adaptando a análise às suas necessidades operacionais e regulatórias. A IA generativa também é capaz de interpretar contexto, intenção e tom emocional das interações, ampliando a profundidade da avaliação.

Para a Ubots, a proposta vai além de eficiência operacional e aponta para uma mudança estrutural na forma como o atendimento é gerido.

“A inteligência artificial permite sair de uma lógica de amostragem para uma gestão baseada em dados completos. Isso impacta diretamente a experiência do cliente e a capacidade das instituições de evoluir seus processos com mais rapidez e precisão”, completa Alagia.

A Ruby.QX faz parte da estratégia da empresa de ampliar o uso de IA generativa em suas soluções e reforça o posicionamento da Ubots como parceira tecnológica de instituições financeiras na transformação do atendimento digital.

Sobre a Ubots

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A Ubots é uma empresa brasileira de tecnologia, fundada em 2016, que se estabeleceu como uma das principais no movimento de inteligência artificial conversacional no Brasil. Especializada no desenvolvimento de soluções de IA para mensageria e agentes conversacionais, a Ubots consolidou sua expertise de mercado em IA conversacional para o setor de cooperativas de crédito, atendendo mais de 250 instituições financeiras. Desde 2023, a Ubots é reconhecida e atua como Business Solution Provider (BSP).