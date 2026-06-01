Italo Ferreira surfa em prancha de coqueiro para Aquacoco

A Aquacoco apresenta o Aquacoco Extreme, projeto de conteúdo com Italo Ferreira, que leva o campeão mundial e olímpico a desafios fora do óbvio no litoral potiguar. A primeira ação, batizada de “Surf no Coqueiro”, propôs uma experiência inédita: fazer Italo surfar em uma prancha criada a partir do tronco de um coqueiro.



Realizado antes da recente vitória do atleta no New Zealand Pro, etapa da World Surf League em Raglan, o desafio ganhou uma nova camada de significado após a conquista. No projeto da Aquacoco, Italo encarou o mar sobre uma prancha feita do tronco de um coqueiro. Na Nova Zelândia, dias depois, levantou um troféu em formato de prancha de madeira. Entre os dois momentos, uma mesma narrativa atravessa a água: origem, tradição, natureza e performance.

A ideia do Surf no Coqueiro parte de um símbolo essencial para a marca. O coqueiro, origem da água de coco, deixa de ser apenas paisagem ou matéria-prima e se transforma em objeto de performance. A proposta conecta brasilidade, entretenimento, esporte e natureza em um formato pensado para gerar conversa e presença cultural.

A iniciativa também dialoga com a trajetória de Italo Ferreira. Nascido em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, o atleta construiu sua história em uma relação profunda com o mar, a família e o litoral brasileiro. Depois de ser campeão mundial e olímpico sobre pranchas tradicionais de alta performance, Italo aceitou o desafio de voltar à essência, experimentando uma prancha feita do tronco de coqueiro.

A vitória no New Zealand Pro ampliou a força dessa narrativa. O troféu entregue ao campeão foi uma prancha de madeira, elemento que remete às origens do surfe. Antes das pranchas modernas de fibra, resina e alta tecnologia, o esporte nasceu sobre grandes peças de madeira, moldadas manualmente e ligadas à cultura polinésia e havaiana. Assim, a conquista de Italo em Raglan criou um espelho simbólico para o conteúdo da Aquacoco: da madeira ao mar, da tradição à alta performance.

“Com o Aquacoco Extreme, a gente transformou a madeira, a praia e o coco em linguagem. A prancha de coqueiro não é apenas um objeto de cena, mas uma provocação criativa sobre origem, coragem e movimento. É a natureza voltando para o mar em forma de desafio”, explica Diogo Gaspar, CEO da Aquacoco.

A ação faz parte do plano da Aquacoco para ampliar sua presença no território de lifestyle e esportes em 2026. Nos materiais estratégicos da marca, o esporte aparece como espinha dorsal da comunicação, com a Aquacoco assumindo o papel de “combustível oficial do movimento”. O planejamento também aponta Italo Ferreira como projeto central para extensão de impacto, inovação de linguagem, narrativa poderosa e competição natural.

Além do desafio com Italo, a Aquacoco confirma a renovação da parceria com o atleta para 2026 e anuncia seu patrocínio à WSL. A marca estará presente em todas as etapas da temporada, incluindo o Rio Pro, em Saquarema, e o São Sebastião Pro, etapa do Challenger Series no litoral paulista.

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Para a marca, o movimento representa mais do que exposição. “A conexão com a WSL e com Italo Ferreira fortalece uma visão de longo prazo: ocupar um espaço relevante no imaginário do consumidor brasileiro por meio de saúde, hidratação, performance, praia e cultura”, ressalta Gaspar.



A parceria chega em um momento no qual a Aquacoco busca consolidar seu posicionamento como uma marca ligada ao movimento, ao bem-estar e à vida ao ar livre.