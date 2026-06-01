Cetaphil lança linha de séruns inspirados no relógio da pele

Em meio a rotinas cada vez mais intensas e ao impacto crescente do estresse urbano na saúde da pele, Cetaphil, marca reconhecida pelos cuidados com a pele sensível, apresenta sua nova rotina de tratamento com dois séruns complementares: Cetaphil Advanced Defense Serum (AM) e Cetaphil Repair Serum (PM). Desenvolvida para atuar em sintonia com o relógio biológico da pele, a dupla inteligente oferece proteção durante o dia e reparação à noite.

A novidade chega para atender a um consumidor que busca cada vez mais eficácia e praticidade na rotina de skincare. Segundo pesquisa, 87% dos usuários de produtos afirmam priorizar a saúde e o bem-estar no dia a dia — fator que também impacta diretamente a pele, podendo causar vermelhidão, sensibilidade, ressecamento e sinais precoces de envelhecimento.

Com esse cenário em mente, a marca desenvolveu uma solução baseada no conceito de rotina AM/PM, alinhada ao relógio biológico da pele. Durante o dia, o Advanced Defense Serum ajuda a proteger a pele dos danos causados pela poluição e pela exposição à luz azul, proporcionando ação preventiva e reparadora. Sua fórmula deixa a pele mais macia, hidratada e com toque aveludado desde o primeiro uso, além de reduzir linhas finas em apenas três dias. À noite, o Repair Serum acelera em até duas vezes a recuperação da barreira cutânea, melhora a firmeza e a elasticidade em 14 dias e suaviza linhas finas desde a primeira aplicação.

De acordo com Daniele Baeta, diretora da Unidade de Negócio de Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica da Galderma Brasil, o lançamento reforça o compromisso da marca com as necessidades da vida moderna. “Sabemos que fatores externos, como sol, poluição e luz azul, podem aumentar o estresse oxidativo diário da pele, acelerando o envelhecimento. Por isso, desenvolvemos uma rotina completa, com ingredientes específicos para proteção durante o dia e reparação à noite. Cetaphil AM/PM é indicado para todas as peles e foi testado inclusive em peles sensíveis, unindo eficácia e segurança dermatológica”, afirma.

Tecnologia Gallic-AOX Power

A tecnologia por trás da nova linha é o Gallic-AOX Power, um complexo antioxidante desenvolvido a partir da avaliação de múltiplos ingredientes com potencial de proteção cutânea. A combinação do ácido gálico e da vitamina E ajuda a reduzir o estresse oxidativo — fator associado ao envelhecimento precoce e à perda de vitalidade da pele — contribuindo para a proteção contra danos ambientais e para manter a saúde cutânea.

Segundo estudos científicos sobre ritmos biológicos da pele, a aplicação tópica de antioxidantes, como o ácido gálico e seus derivados, está associada à redução do dano oxidativo cumulativo, melhorando a resposta reparadora da pele, promovendo maior uniformidade do tom e prevenindo alterações pigmentares relacionadas à idade.

A importância do relógio biológico (ciclo circadiano)

O relógio biológico, ou ciclo circadiano, é o ritmo natural do corpo ao longo de cerca de 24 horas, que influencia diversas funções do organismo, incluindo a pele. Durante o dia, o foco está nos mecanismos de proteção contra agressões externas, como radiação solar, poluição e radicais livres. Já à noite, intensificam-se os processos de regeneração, renovação celular e reparo da barreira cutânea.

A compreensão desse ritmo biológico fundamenta o desenvolvimento da linha Cetaphil AM/PM, que propõe uma rotina de skincare sincronizada com as necessidades fisiológicas da pele.

Para o dermatologista Paulo Notaroberto (CRM-RJ 52577850 - RQE 17972), respeitar esse ritmo pode tornar o cuidado mais eficaz. “O uso de produtos desenvolvidos para diferentes momentos do dia fortalece o funcionamento natural da pele e potencializa os resultados da rotina de skincare. Durante o dia, o foco está na proteção contra os agressores ambientais e o estresse oxidativo, enquanto à noite a pele está receptiva a ativos que estimulam a reparação, a hidratação e a renovação celular. O resultado é uma pele visivelmente mais uniforme e radiante, firme, elástica e com menos linhas”, explica o especialista.

Resultados do uso combinado (AM/PM)

O uso combinado dos séruns de Cetaphil contribui para a proteção preventiva e reparadora contra os efeitos oxidantes da exposição à luz azul e reduz o estresse oxidativo provocado pela poluição. Com este lançamento, a marca reforça seu compromisso em oferecer soluções dermatologicamente seguras e eficazes para todos os tipos de pele — especialmente as mais sensíveis —, trazendo uma abordagem moderna de skincare que acompanha o ritmo da vida contemporânea: proteção durante o dia e regeneração à noite.

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Vale lembrar que, antes de iniciar qualquer rotina com ativos dermocosméticos, é recomendável buscar orientação de um médico dermatologista.