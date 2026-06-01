Nick Knight fotografa brasileira em novo editorial de moda

O fotógrafo britânico Nick Knight assina a nova edição especial da V Magazine dedicada às tendências da alta-costura Primavera 2026. No editorial “Enlighten”, a modelo brasileira Maria Klaumann protagoniza imagens que combinam moda, tecnologia, luminosidade e experimentação visual.

Knight já desenvolveu campanhas para marcas como Burberry, Chanel, Fendi, Christian Dior, Lancôme e Swarovski. O fotógrafo também realizou trabalhos com artistas como Lady Gaga e Kanye West.

“Trabalhar com Nick Knight foi uma experiência de aprendizado, um marco na minha carreira”, afirma a modelo Maria Klaumann.

A proposta apresentada por Knight traz Maria Klaumann em um cenário de luminosidade e atmosfera visual voltado à apresentação das coleções de alta-costura Primavera 2026. As imagens exploram a relação entre moda, arte, tecnologia e linguagem visual experimental.

O editorial reúne produções com peças das coleções Primavera 2026 de marcas como Dior, Chanel, Armani Privé, Schiaparelli, Valentino e Dolce&Gabbana. A direção criativa e a produção de moda foram assinadas pela stylist Anna Trevelyan.

Entre as produções apresentadas no ensaio está um vestido da coleção Primavera 2026 da Armani Privé, confeccionado em tule de seda, com cristais verde-jade bordados, lantejoulas e saia estruturada com pétalas de organza. O vestido aparece combinado às joias da coleção Northern Lights, da Garrard, desenvolvidas em ouro branco 18 quilates.

O editorial reúne ainda produções das coleções de alta-costura Primavera 2026 da Dior, Chanel, Valentino, Schiaparelli e Dolce&Gabbana, com peças que apresentam bordados, transparências, brilho e volumes.

Em uma das imagens, Maria Klaumann apresenta uma criação da Dior Haute Couture desenvolvida a partir de uma estrutura escultural combinada a joias da linha Dior High Jewelry. Entre os looks apresentados, também está uma composição de regata bordada e calça em chiffon estampado com efeito denim da coleção Primavera 2026 da Chanel Haute Couture, acompanhadas por joias da David Morris e sapatos da Giuseppe Zanotti.

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A edição e o editorial completo estão disponíveis no site oficial da revista V Magazine.