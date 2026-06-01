Kinaxis nomeia Kristin Russel como diretora de Marketing

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS),líder global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, anunciou hoje a nomeação de Kristin Russel como Diretora de Marketing (CMO). Russel liderará a organização global de marketing da Kinaxis, supervisionando a estratégia de marketing, o posicionamento corporativo e de mercado, o marketing digital e de marca, as comunicações e as iniciativas de entrada no mercado.

Russel também será a palestrante principal do Kinexions, onde discutirá medidas práticas que as organizações podem adotar para transformar decisões em resultados em um ambiente operacional cada vez mais complexo.

Executiva de marketing experiente e líder reconhecida no setor, Kristin Russel traz consigo vasta experiência em escalar empresas de tecnologia e construir marcas de alto impacto. Ela chega à Kinaxis vinda da symplr, onde atuou como Diretora de Marketing e liderou o desenvolvimento e a execução da estratégia de marketing abrangente da empresa, incluindo branding, marketing digital e de produto, relações públicas, programas de engajamento com a comunidade, parcerias de canal e desenvolvimento de negócios.

“Kristin é uma líder comprovada, com um histórico de construção de marcas fortes e de conexão entre estratégia e execução”, disse Razat Gaurav, CEO da Kinaxis. “À medida que a Kinaxis continua a expandir sua liderança em orquestração da cadeia de suprimentos com inteligência artificial e a acelerar seu crescimento global, a experiência de Kristin em escalar plataformas de tecnologia empresarial e transformar estratégias de entrada no mercado ajudará a fortalecer a maneira como nos relacionamos com clientes, parceiros e o mercado.”

Russel é amplamente reconhecida por sua liderança em marketing nas áreas de tecnologia e saúde. Ela foi nomeada uma das Mulheres Mais Influentes em Marketing de 2023 pela PR Daily, reconhecida entre as 100 Mulheres Mais Influentes na Área da Saúde pela Becker's, duas vezes vencedora do Prêmio Stevie de 2023 e recentemente incluída na lista B2B CMO 100 de 2026, que reconhece os líderes de marketing que moldam o futuro da estratégia de entrada no mercado B2B.

“A Kinaxis está em uma posição única na interseção entre orquestração impulsionada por IA, tomada de decisões corporativas e transformação da cadeia de suprimentos, em um momento em que as organizações estão repensando como planejam e operam em um mundo cada vez mais complexo”, disse Russel. “Estou entusiasmada em me juntar à equipe e ajudar a acelerar a próxima fase de crescimento da empresa, à medida que as organizações buscam cada vez mais tecnologias baseadas em IA para tomar decisões mais rápidas e confiantes diante das constantes mudanças.”

Antes da symplr, Russel liderou o marketing na Quest Analytics e na Carrot Inc., impulsionando o crescimento da receita por meio da construção de marca, geração de demanda e parcerias estratégicas. No início de sua carreira, ocupou cargos de marketing sênior na Humana, Cerner e Omnicell. Ela também é uma empreendedora de sucesso, tendo fundado a empresa fintech Anachron, que mais tarde foi adquirida pelo ING Bank.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

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