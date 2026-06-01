GIGABYTE apresenta infraestrutura de IA completa, de sistemas em escala de rack a implantações no mundo real, na COMPUTEX 2026

Após a apresentação de sua visão "Future Landing", a GIGABYTE Technology, líder global em computação de alto desempenho e infraestrutura de IA, concretiza essa visão na COMPUTEX 2026 por meio de uma apresentação abrangente de sistemas, softwares e implantações no mundo real que demonstram como a infraestrutura de IA é construída, implantada e operada em escala. De fábricas de IA em escala de rack e data centers modulares a fluxos de trabalho de IA física, aplicações clínicas de IA e agentes de IA on-premise, a GIGABYTE demonstra como a infraestrutura de IA vai além do planejamento e entra em produção.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260525623102/pt/

Infraestrutura em escala de rack, validada para fábricas de IA

A base do conceito “Future Landing” é o portfólio crescente da GIGABYTE de infraestrutura de IA em escala de rack, projetada para fábricas de IA de última geração.

Entre os destaques mais recentes está o NVIDIA Vera Rubin NVL72, apresentado como parte do amplo portfólio de racks da GIGABYTE. Além de suas plataformas de rack, a GIGABYTE também apresenta o GAIFA (GIGABYTE AI Factory Accelerator), uma fábrica de IA construída especificamente para esse fim em Taiwan, onde computação de última geração, redes de alta velocidade e o conjunto de softwares da NVIDIA são integrados em um ambiente totalmente validado para verificação de sistemas, otimização de cargas de trabalho e prontidão para implantação.

Na camada operacional, o GPM (GIGABYTE POD Manager) oferece visibilidade unificada e monitoramento em nível de infraestrutura para computação, redes, refrigeração e sistemas de energia, permitindo que as fábricas de IA operem e escalem como um sistema coordenado.

Infraestrutura criada para implantação acelerada

Para acelerar a implantação além da construção convencional de data centers, a GIGABYTE apresenta o GADU (GIGABYTE Accelerated Deployment Unit), uma plataforma modular de infraestrutura de IA que integra computação de alta densidade, refrigeração avançada e distribuição de energia em sistemas transportáveis ??e prontos para implantação. Com suporte para arquiteturas de resfriamento líquido direto e por imersão, o GADU permite que as organizações expandam a capacidade de IA com prazos de implementação significativamente reduzidos, mantendo a flexibilidade em diversos ambientes operacionais.

Juntamente com os sistemas de rack e o software de infraestrutura da GIGABYTE, o GADU transforma a infraestrutura em uma plataforma escalável e de rápida implementação.

IA Física: da Simulação à Ação

Demonstrando como a IA vai além da simulação e entra em operação no mundo real, a GIGABYTE apresenta um fluxo de trabalho real-to-sim-to-real completo, construído sobre as plataformas de IA full-stack da NVIDIA.

O fluxo de trabalho começa com gêmeos digitais de alta fidelidade construídos por meio de sistemas NVIDIA OVX, alimentados pela plataforma XLS4-SX2-LAS1 na arquitetura NVIDIA MGX™ com GPUs RTX™ PRO para simulações Omniverse em larga escala. O treinamento de IA avança então pela plataforma G2L4-SD4-LA08 na arquitetura NVIDIA HGX™, onde ocorrem a geração de dados sintéticos e o aprendizado por reforço. Uma vez validados, os modelos treinados são implementados em sistemas de borda com tecnologia NVIDIA Jetson para controle robótico em tempo real, demonstrados ao vivo com visualizações do Isaac Sim.

IA Clínica no Ponto de Atendimento

A GIGABYTE também apresenta um ecossistema crescente de IA clínica para inferência médica em tempo real no ponto de atendimento. Em parceria com profissionais da saúde, a GIGABYTE integra BRIX mini PCs com sistemas de diagnóstico assistidos por IA, oferecendo suporte à classificação de esfregaços de medula óssea e à detecção de pólipos em tempo real durante colonoscopias. O VFG100, uma plataforma de visão acelerada por FPGA, oferece pré-processamento de imagens em tempo real com sobrecarga de CPU ultrabaixa, enquanto o AI TOP ATOM permite inferência local para análise de imagens pulmonares, atendendo aos requisitos de privacidade e conformidade de dados da área da saúde.

Aproximando a IA de onde as decisões são tomadas

Estendendo a IA além da infraestrutura centralizada, a GIGABYTE também apresenta a estação de trabalho W775 e o supercomputador de IA para desktop AI TOP ATOM para treinamento privado, personalização de modelos e fluxos de trabalho de IA agêntica, com tecnologia NVIDIA NemoClaw.

Além da vitrine principal no 1º andar, os visitantes também podem explorar o estande dedicado da GIGABYTE no 4º andar, onde os sistemas AI TOP e as inovações em IA para o consumidor demonstram como os recursos de computação da GIGABYTE se estendem da infraestrutura de IA às experiências inteligentes do dia a dia. Na COMPUTEX 2026, a GIGABYTE demonstra como o conceito “Future Landing” está transformando a infraestrutura de IA em sistemas prontos, implementáveis ??e já em funcionamento.

GIGABYTE@COMPUTEX 2026

https://www.gigabyte.com/Events/Computex

2 a 5 de junho de 2026

Centro de Exposições Nangang de Taipei, Hall 1

Empresas (1F K0802) | Consumidor (4F M0520)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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