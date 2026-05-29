ExaGrid conquista 5 prêmios do setor no Network Computing Awards 2026

ExaGrid®, a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com a segurança mais abrangente e bloqueio do tempo de retenção com IA para recuperação de ransomware, anunciou hoje que foi homenageada com cinco prêmios do setor, incluindo Produto do Ano para Recuperação de Ransomware em Ambiente Isolado da Internet, Produto Testado em Bancada do Ano, Empresa do Ano, Produto de Proteção de Dados do Ano, e o Produto de Armazenamento do Ano durante a cerimônia do Network Computing Awards, ocorrida em Londres em 21 de maio de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260528664376/pt/

The ExaGrid team headed to the stage five times throughout the Network Computing Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Network Computing Awards.

Os prêmios Network Computing Awards são decididos por votação pública. A premiação de 2026 marca o oitavo ano consecutivo de vitórias para a ExaGrid no Network Computing Awards e o sétimo ano consecutivo em que a ExaGrid ganha o prêmio Empresa do Ano. A ExaGrid recebeu o prêmio de "Produto Testado em Bancada do Ano" por um júri após uma análise de produto independente dos dispositivos ExaGrid de armazenamento de backup em camadas com SSD e HDD com bloqueio do tempo de retenção com IA para recuperação de ransomware.

A ExaGrid continua ganhando reconhecimento por seu armazenamento de backup em camadas, tendo conquistado sete prêmios do setor até agora em 2026, incluindo:

StorageNewsletter Awards – Prêmio de Armazenamento Secundário

Data Breakthrough Awards – Solução de Backup de Dados do Ano

Network Computing Awards – Produto do Ano para Recuperação de Ransomware em Ambiente Isolado da Internet

Network Computing Awards – Produto Testado em Bancada do Ano

Network Computing Awards – Empresa do Ano

Network Computing Awards – Produto de Proteção de Dados do Ano

Network Computing Awards – Produto de Armazenamento do Ano

“Parabéns a todos os ganhadores do Network Computing Awards 2026 e muito obrigado a todos que votaram em nós. Somos gratos a nossos parceiros e clientes pelo apoio", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Estamos honrados por nosso armazenamento de backup em camadas termos sido reconhecidos com o prêmio Produto do Ano para Recuperação de Ransomware em Ambiente Isolado da Internet novamente este ano, à medida que aprimoramos nosso bloqueio do tempo de retenção com IA para recuperação de ransomware, incluindo detecção e proteção automáticas, além de um isolamento físico em camadas, exclusões atrasadas e objetos de dados imutáveis. Estamos especialmente honrados em ganhar o prêmio Empresa do Ano pela sétima vez, bem como o prêmio Produto Testado em Bancada do Ano baseado na análise de nossos modelos de equipamentos mais recentes. Continuamos inovando para oferecer às organizações o melhor armazenamento de backup do setor e agradecemos este reconhecimento."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de base exclusiva de cache em disco, repositório de retenção a longo prazo, arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A zona de base da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A camada de repositório oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de duração fixa à medida que crescem os dados, eliminando atualizações dispendiosas e obsolescência programada. A ExaGrid oferece o único enfoque de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada isolada da rede (isolamento de ar em camadas), exclusões com atraso e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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