Jovem diretor cria rota para novos talentos no cinema

O setor audiovisual brasileiro vive um período de expansão econômica. De acordo com estudo da Oxford Economics encomendado pela Motion Picture Association (MPA) e divulgado em outubro de 2025, o audiovisual gerou R$ 70,2 bilhões de impacto no Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2024 e sustentou 608.970 empregos diretos, indiretos e induzidos. O número de profissionais empregados diretamente no setor supera em mais de 50% o total de trabalhadores da indústria automotiva e equivale ao da indústria farmacêutica, com remuneração média 84% acima da média nacional.

Em um mercado desse porte, o acesso de atores iniciantes a produções de TV e cinema também se tornou tema de debate. Quem busca ingressar no audiovisual brasileiro como ator ou atriz costuma encontrar dois caminhos: escolas de teatro, com formação voltada essencialmente ao palco, ou agências de modelos, estruturadas para moda e publicidade. Porém, até então, não existia um caminho específico para quem quer se tornar ator ou atriz de TV e cinema.

Foi diante desse contexto que Pedro Pimentel, diretor e produtor com mais de dez anos de atuação no mercado audiovisual, fundou a LikePlay Filmes ao lado de Aline Pimentel. A proposta consolidou um modelo próprio no mercado brasileiro: uma produtora que leva talentos iniciantes a sets profissionais, a estreias em cinema comercial e a produções com distribuição na Amazon Prime Video. “Eu via jovens com talento buscando formação e experiência prática em TV e cinema, mas com poucas alternativas ligadas a sets profissionais. Decidimos construir esse caminho”, afirma Pimentel.

O programa Zero ao Set, desenvolvido pela LikePlay, parte dessa lógica. Quem ingressa não estuda sobre cinema somente em sala de aula. Entra também no set, com equipe técnica, direção, câmera e som. Nos níveis mais avançados, a participação acontece em produções oficiais da produtora, com nome nos créditos e currículo verificável em plataforma de streaming. “A pessoa entra em um set profissional, com equipe técnica, câmera e som, acompanhando a rotina de produção”, detalha Pimentel, vencedor do Best Film Director Award 2024/2025.

Uma década depois, a empresa apresenta seus resultados: quatro filmes e mais de 20 séries lançados em circuito comercial de cinema, produções disponíveis na Amazon Prime Video e mais de 8 mil talentos formados em todo o Brasil. A LikePlay abriu agora uma Seletiva Nacional para a série infantil “Narizinho em a Turma do Sítio”, produção com distribuição prevista em plataforma de streaming. As inscrições estão abertas para talentos de todo o país por meio da plataforma seletiva.likeplayfilmes.com ou por meio do app SetVerso.



O SetVerso, também desenvolvido por Pimentel, funciona como elo entre formação e mercado. Atores cadastrados de todo o Brasil recebem chamadas para processos seletivos, são avaliados por produtores e podem avançar dentro das produções em andamento. O modelo organiza uma ponte entre talentos e processos de seleção conduzidos por diversas produtoras, que avalia os participantes com base em critérios técnicos. Mais informações disponíveis em setverso.com.

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Para Pimentel, o crescimento do setor audiovisual brasileiro evidenciado pelos dados da Oxford Economics reforça a importância de estruturas de acesso que acompanhem esse desenvolvimento. “Os números mostram que o audiovisual é uma das grandes indústrias do Brasil. O avanço do mercado também amplia a necessidade de portas de entrada para talentos que buscam atuação em TV e cinema”, conclui o diretor.