Electrolux vincula bônus de executivos a metas climáticas

O Electrolux Group anuncia a evolução de sua estrutura estratégica global, o “For the Better”, reafirmando a sustentabilidade como o núcleo de sua operação de negócios e mantendo metas de circularidade e climáticas mais ambiciosas do setor. Nesta nova fase, o foco na circularidade foi intensificado, incluindo durabilidade e reparabilidade, ecossistemas de casa conectada e parcerias estratégicas, fomentando a inovação como facilitadora para que o consumidor reduza o impacto ambiental de forma intuitiva.

Como prova do compromisso com essa agenda, a sustentabilidade impacta diretamente a gestão do Grupo: 20% da remuneração variável das lideranças globais está atrelada ao cumprimento das metas de redução de CO?. Essa medida reforça a prestação de contas e garante que a descarbonização seja uma prioridade em todos os níveis de decisão da companhia.

“A atualização do For the Better não apenas alinha ainda mais nossas ambições ambientais à estratégia do negócio, mas também responde às tendências de demandas regulatórias globais e às expectativas crescentes dos consumidores. Hoje, no Brasil, durabilidade e eficiência são os principais aspectos de apelo para a decisão de compra de um produto mais sustentável, e nossos esforços estão voltados para entregar eletrodomésticos que atendam a esse comportamento, ao mesmo tempo em que educamos e sensibilizamos as pessoas”, explica João Zeni, diretor de sustentabilidade do Electrolux Group América Latina. “O objetivo é que o produto entregue cada vez mais valor ao longo do seu ciclo de vida, unindo durabilidade e inteligência”, acrescenta.



Esta mudança estratégica reflete a importância do tema para o mercado: atualmente, dois terços dos consumidores globais consideram a sustentabilidade um fator decisivo na compra de eletrodomésticos. No Electrolux Group, essa visão já se traduz em performance financeira: em 2025, os produtos mais eficientes representaram 36% do lucro bruto da companhia, globalmente.

Inovação e circularidade no centro da estratégia



O novo direcionamento refina os pilares de atuação do Grupo para acelerar a entrega de resultados práticos:

Melhores Soluções (Better Solutions): o foco principal é o desempenho dos eletrodomésticos, com foco em eficiência energética, funcionalidades inteligentes e uso de materiais reciclados. A circularidade é viabilizada por meio do relacionamento com os consumidores ao longo de todo o ciclo de vida do produto, priorizando a durabilidade por meio do uso correto e manutenção preventiva. Atualmente, o uso de plástico e aço reciclados já representa 23% dos materiais utilizados globalmente, com a meta de atingir 35% até 2030.

Melhor Viver (Better Living): a marca passa a atuar como uma curadora de hábitos saudáveis e sustentáveis. Esta frente agora inclui o engajamento com comunidades de entorno e o estabelecimento de parcerias como elementos-chave da agenda de sustentabilidade do Grupo, fortalecendo sua contribuição para um impacto positivo na sociedade.

Melhor Empresa (Better Company): a base da operação continua focada em uma cadeia de suprimentos ética e segura. Em 2025, o Grupo registrou uma redução de 45% nas emissões de carbono em seus produtos em relação a 2021, antecipando metas de 2030 e reforçando o compromisso com o Net-zero até 2050.

Impacto regional

Na América Latina, o compromisso com a nova estrutura reflete-se em iniciativas que unem tecnologia e eficiência de recursos. Um exemplo é a nova fábrica em São José dos Pinhais (PR). Inaugurada com aproximadamente 50 mil m², a planta é 100% sustentável: toda a energia elétrica consumida provém de fontes renováveis e a unidade nasceu com a meta “Zero Aterro”, garantindo que nenhum resíduo seja enviado para aterros sanitários desde o primeiro dia.

O progresso em circularidade também é visível no uso de embalagens com 30% de plástico reciclado (PCR) em lavadoras produzidas no Brasil, em parceria com a Braskem e AGM Embalagens. Além disso, a busca por eficiência energética impulsiona a inovação do Electrolux Group. Em 2025, por exemplo, os refrigeradores eficientes vendidos pela marca economizaram 152,3 GWh — energia suficiente para abastecer 952 mil residências brasileiras por um ano inteiro, em comparação com modelos de uma década atrás.

Reforçando o ciclo de vida completo do produto, o Serviço de Coleta e Descarte Consciente do Grupo — pioneiro entre fabricantes de linha branca — completa quatro anos com números expressivos: mais de 14 mil produtos coletados, somando 680 toneladas de materiais reciclados corretamente.

Além da frente operacional, o impacto social é ampliado pela Electrolux Food Foundation. Em 2025, a fundação educou 380 mil pessoas em alimentação sustentável e doou 3,6 milhões de refeições em 45 países, por meio de programas como o Food Heroes e Like a Chef.

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“Não estamos apenas fabricando equipamentos para a casa. Estamos criando parcerias com nossos consumidores para uma vida melhor. Nossa meta é liderar a mudança sistêmica que o planeta exige, integrando inovação e responsabilidade social em cada solução que entregamos ao mercado”, conclui João Zeni.