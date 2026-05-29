Pax, a empresa pioneira em IA para segurança pública, reduz a criminalidade em 27% em seis meses e capta US$ 40 milhões em rodada seed liderada pela Greenoaks e Benchmark

A Pax, empresa nativa de IA que desenvolve plataformas de inteligência em tempo real para segurança pública, anunciou hoje uma rodada seed de US$ 40 milhões coliderada pela Greenoaks e Benchmark – um dos maiores investimentos seed da história da América Latina.

Em sua primeira implementação em larga escala, a Pax reduziu os crimes violentos em 27%, dobrou a eficiência policial e aumentou a percepção pública de segurança em 59% – tudo isso em seis meses. As forças policiais que utilizam a plataforma já solucionaram mais de 2.000 casos criminais, incluindo homicídios, roubos à mão armada e furtos de veículos, em mais de 30 cidades.

A violência custa à América Latina cerca de 3,5% do PIB regional, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (cerca de US$ 241 bilhões em 2025). O roubo de celulares é tão comum no Brasil que aproximadamente 10% da população tem um celular roubado todos os anos — cerca de dois celulares por minuto, todos os dias. Mesmo assim, a investigação está atrasada, mesmo nos casos mais graves: só o Brasil registra cerca de 40.000 homicídios por ano e menos de 4 em cada 10 homicídios são solucionados, segundo o Instituto Sou da Paz. Globalmente, a média é de 63%, e na Europa chega a 92%. Os dados para preencher essa lacuna já existem. A infraestrutura para conectá-los, ainda não.

"Solucionar crimes é um problema de dados", disse David Peixoto, fundador e CEO da Pax. "Construímos a Pax do zero para indexar dados do mundo real e torná-los acionáveis ??em tempo real. O policial investiga. O policial decide. A plataforma multiplica sua capacidade."

Hoje, os investigadores ainda gastam a maior parte do tempo fazendo o que a IA deveria fazer: vasculhar imagens, cruzar placas, juntar fragmentos de sistemas desconectados. A plataforma conecta câmeras instaladas em pontos críticos da cidade. Uma camada com inteligência artificial transforma dados do mundo real — veículos, pessoas, locais e incidentes — em um gráfico de inteligência em constante evolução que fornece pistas para investigações e alertas em tempo real. Cada consulta é registrada. Cada acesso é atribuído a um operador identificado, melhorando a transparência e a auditabilidade.

"Pergunte aos brasileiros o que eles querem que seja resolvido, e a resposta número um será: 'o crime'", disse Andrew Cohen, sócio da Greenoaks. "Por décadas, os departamentos de polícia da região careceram tanto da tecnologia para gerar dados úteis quanto da capacidade de agir com base nos dados que possuem. Quando investimos na Pax pela primeira vez, acreditávamos que eles poderiam construir a primeira plataforma de segurança pública da região usando tecnologia que fornece inteligência em tempo real. Agora, os roubos de carros no primeiro estado onde a Pax atua despencaram, e os policiais não conseguem imaginar trabalhar sem ela. Acreditamos que a Pax está construindo a empresa de segurança pública que definirá o padrão para a América Latina, e temos orgulho de sermos parceiros de David e sua equipe enquanto eles expandem a plataforma por toda a região."

Peixoto transformou a Arco na maior edtech do Brasil e abriu o capital da empresa na Nasdaq – a primeira empresa brasileira a fazê-lo. Em seguida, ele cofundou uma empresa chamada isaac, que se dedica a enfrentar os desafios financeiros e de gestão das escolas brasileiras de ensino fundamental e médio.

A equipe da Pax inclui engenheiros formados em Stanford, Harvard e MIT, além de graduados do ITA e da USP, as principais escolas de engenharia do Brasil — muitos dos quais deixaram suas carreiras em grandes empresas de tecnologia americanas para retornar e construir a Pax.

A Greenoaks já investiu em empresas como Coupang, Brex, Revolut, Flock Safety e Anthropic. O portfólio da Benchmark inclui Uber, eBay, Instagram e Snap.

"Por décadas, a violência na América Latina foi tratada como inevitável", disse Peixoto. "Acreditamos que é inaceitável — e solucionável. Estamos apenas começando."

Sobre a Pax: A Pax é uma empresa de segurança pública com inteligência artificial integrada. É uma plataforma de dados que conecta câmeras, registros policiais e bancos de dados criminais em um sistema de inteligência unificado que transforma dados fragmentados em crimes solucionados. Operando em mais de 30 cidades no Brasil, a Pax trabalha com governos estaduais e municipais para ajudar as forças policiais a resolverem casos mais rapidamente e reduzir a criminalidade violenta. Para mais informações, acesse pax.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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