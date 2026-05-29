Eleições 2026 elevam demanda por materiais gráficos no país

Com a aproximação das Eleições 2026 e o início oficial da propaganda eleitoral previsto para 16 de agosto, cresce também a procura por gráficas capazes de atender grandes volumes de produção em curto prazo. Nesse cenário, empresas do setor gráfico intensificam investimentos em estrutura, logística e capacidade produtiva para atender campanhas políticas em diferentes regiões do Brasil.

Entre elas está a FuturaIM, gráfica online que atua há 28 anos no mercado e possui parque gráfico próprio com mais de 20 mil metros quadrados de área industrial. A estrutura é dividida em oito galpões de produção e reúne centenas de colaboradores e equipamentos voltados para impressões em larga escala.

O parque gráfico da empresa foi desenvolvido para atender demandas de grande volume, especialmente em períodos de alta procura, como as campanhas eleitorais. Segundo a empresa, a operação conta com quase 100 máquinas em funcionamento contínuo e produção distribuída em três turnos diários.

Entre os equipamentos utilizados está uma impressora offset de alta capacidade, apontada pela empresa como uma das poucas disponíveis na América Latina com potencial para produzir até 18 mil folhas por hora. O equipamento é utilizado principalmente na impressão de materiais eleitorais de grande tiragem, como santinhos e colinhas.

Além da capacidade produtiva, o setor gráfico também tem investido em tecnologia para otimizar processos internos, acelerar prazos e ampliar o controle sobre as etapas de produção.

“A cada novo ciclo eleitoral, percebemos um aumento significativo na procura por materiais gráficos produzidos com rapidez e qualidade. As campanhas trabalham com prazos muito curtos e precisam de fornecedores preparados para atender demandas de alta escala”, afirma Rodrigo Barroso, coordenador de marketing da FuturaIM.

Durante períodos eleitorais, a demanda por impressos costuma crescer significativamente, exigindo operações com funcionamento praticamente ininterrupto. Para atender a esse cenário, a empresa mantém produção ativa 24 horas por dia, com foco no cumprimento dos prazos de entrega.

Outra prática adotada pela empresa é a possibilidade de antecipar pedidos antes do envio dos arquivos finais de impressão. O modelo permite que clientes realizem compras previamente e encaminhem as artes posteriormente, conforme o avanço das campanhas.

Segundo Rodrigo Barroso, a antecipação dos pedidos tem sido uma estratégia importante para agências e equipes políticas. “Muitas equipes já iniciam o planejamento gráfico antes mesmo do início oficial da campanha. Isso ajuda a organizar cronogramas, reduzir riscos operacionais e garantir mais agilidade quando a propaganda eleitoral é liberada”, explica.

A produção de materiais eleitorais exige atenção redobrada em etapas como conferência de arquivos, padronização de cores e acabamento. Para isso, a empresa afirma manter equipes voltadas especificamente ao controle de qualidade dos impressos.

Segundo a gráfica, a operação também conta com profissionais especializados em demandas de alta complexidade, incluindo projetos promocionais, materiais corporativos, brindes, comunicação visual, papelaria e linha têxtil.

Durante os períodos eleitorais, parte da equipe passa a atuar diretamente no acompanhamento de pedidos relacionados às campanhas políticas.

“Campanhas eleitorais trabalham com alto volume e muita exposição pública. Por isso, além da velocidade de produção, existe uma preocupação muito grande com acabamento, padronização e conferência dos materiais”, destaca Rodrigo Barroso.

O catálogo da empresa reúne mais de 36 mil possibilidades de impressão, incluindo materiais voltados para campanhas políticas e ações institucionais. Entre os itens produzidos estão santinhos, colinhas, bandeiras, wind banners, materiais de comunicação visual e camisetas para eventos de campanha.

A linha têxtil possui setor próprio de produção, destinado à fabricação de camisetas em grandes volumes para comícios, passeatas e outras ações presenciais.

Segundo o coordenador de marketing da empresa, houve também um crescimento na procura por materiais de maior impacto visual.

“Nos últimos anos, as campanhas passaram a investir mais em materiais diferenciados, principalmente itens de comunicação visual e personalizados para ações presenciais e fortalecimento de marca política”, observa.

Nos últimos meses, a empresa também ampliou sua rede logística. De acordo com informações divulgadas pela gráfica, o número de balcões de retirada passou de 4 mil para mais de 11 mil pontos distribuídos pelo Brasil.

A expansão busca facilitar a distribuição de materiais impressos em diferentes estados durante o período eleitoral, permitindo maior alcance logístico para campanhas regionais e nacionais.

O crescimento das gráficas online nos últimos anos também acompanha a digitalização do setor gráfico brasileiro. Sistemas integrados de acompanhamento de pedidos, automação de produção e plataformas de orçamento online têm transformado a relação entre gráficas e clientes.

Com quase três décadas de atuação, a FuturaIM informa manter foco em inovação, ampliação de portfólio e modernização dos processos industriais para acompanhar o aumento da demanda por soluções gráficas em diferentes segmentos do mercado.

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Para Rodrigo Barroso, o cenário eleitoral também impulsiona a modernização do setor. “As campanhas estão cada vez mais profissionais e exigem fornecedores capazes de unir tecnologia, escala produtiva e eficiência logística. Isso acaba acelerando investimentos e movimentando toda a cadeia gráfica”, finaliza.