InterSystems IntelliCare torna-se o primeiro EHR nativo de IA a obter a certificação do regulamento de dispositivos médicos da UE

A InterSystems, um fornecedor de tecnologia de dados criativos que alimenta mais de um bilhão de registros de saúde em todo o mundo, anunciou hoje que suas soluções de registro eletrônico de saúde (EHR) foram certificadas como Dispositivos Médicos de Classe sob a certificação de Regulamento (MDR) sob o Regulamento (UE) 2017/745. Esta aprovação marca o primeiro EHR nativo de IA totalmente unificado a obter a certificação MDR Classe IIa na União Europeia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260519041007/pt/

Esta certificação demonstra que o EHR nativo de IA da InterSystems cumpre as rigorosas normas de segurança e qualidade da UE. Este marco importante tem implicações significativas para como as organizações de saúde podem escalar a IA de forma responsável, ao mesmo tempo que criam confiança entre os prestadores de cuidados de saúde e os reguladores.

A InterSystems garantiu a certificação MDR para o InterSystems IntelliCare™, um EHR de próxima geração arquitetado com recursos nativos de inteligência artificial, e o InterSystems TrakCare®, um sistema unificado de informações de saúde usado pelos principais sistemas de saúde em todo o mundo. Construído sobre a base de interoperabilidade comprovada do TrakCare, o InterSystems IntelliCare diferencia-se por fornecer recursos de IA que são fundamentalmente projetados na camada de dados da plataforma, em vez de serem aparafusados como aplicativos de terceiros.

"As organizações de saúde estão exigindo corretamente que a IA seja mais do que apenas um complemento experimental", disse Don Woodlock, presidente da InterSystems. "Ao garantir a primeira certificação MDR da UE para um EHR nativo de IA, estamos a estabelecer uma norma segundo a qual a IA deve estar no centro de todas as aplicações de cuidados de saúde".

Ao ir além dos add-ons de IA fragmentados, a InterSystems IntelliCare fornece às organizações uma supervisão simplificada para a sua própria governação e aos médicos ferramentas concebidas para reduzir a carga de trabalho e o esgotamento. A plataforma fornece resumos instantâneos dos pacientes, documentação clínica orientada por IA, experiências completas de conversação e fluxos de trabalho inteligentes que mantêm uma salvaguarda crítica "humana no circuito". Funcionalidades como a orquestração clínica ambiente capturam, estruturam e guardam automaticamente dados clínicos em tempo real sugerindo documentação clínica e pedidos para aprovação do médico. O InterSystems IntelliCare também se conecta perfeitamente com a infraestrutura de TI de saúde existente, aproveitando o profundo histórico da InterSystems em capacidades de integração e gestão de dados.

Sobre a InterSystems:

A InterSystems, um fornecedor de tecnologia de dados criativos, fornece uma base unificada para aplicações de próxima geração para clientes dos setores da saúde, finanças, fábricas e cadeia de fornecimento em mais de 80 países. As nossas plataformas de dados resolvem problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações em todo o mundo, para desbloquear o poder dos dados e permitir que as pessoas os compreendam de formas imaginativas. Fundada em 1978, a InterSystems está comprometida com a excelência através do seu premiado suporte 24×7 para clientes e parceiros em todo o mundo. De propriedade privada e com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems tem 38 escritórios em 28 países em todo o mundo. Para mais informações, visite InterSystems.com.

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InterSystems PR Contacto:

Zach Keating

pr@intersystems.com

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