Grupo baiano investe em telemedicina corporativa

O Grupo Foco Tecnologia, empresa baiana com atuação consolidada no mercado de software para hotelaria e mais de 2.500 clientes ativos, realizou investimento milionário na Axé Saúde, startup voltada à telemedicina, psicologia online e benefícios corporativos. A movimentação marca a ampliação da atuação do grupo para o setor de saúde digital, em um contexto de expansão da telemedicina e de novas exigências relacionadas à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).



A telemedicina passou a integrar de forma mais estruturada o cenário brasileiro após a Resolução CFM nº 2.314/2022, publicada no Diário Oficial da União, que define e regulamenta a prática como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. No ambiente corporativo, o tema ganha relevância diante da maior atenção das empresas à saúde mental, aos benefícios oferecidos aos colaboradores e aos fatores psicossociais relacionados ao trabalho.

A atualização da NR-1 inclui expressamente os fatores de risco psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a nova diretriz passa a valer em 26 de maio de 2026 e reforça a necessidade de identificação, avaliação e controle desses riscos dentro da gestão de saúde e segurança ocupacional.

A Axé Saúde atua no segmento de saúde digital para empresas, com soluções relacionadas à telemedicina, psicologia online, atendimento médico, nutrição, benefícios corporativos e apoio às organizações que buscam se preparar para as novas exigências da NR-1. A operação tem foco no atendimento a empresas e colaboradores, em um modelo que utiliza recursos digitais para ampliar o acesso ao cuidado e apoiar iniciativas relacionadas à saúde mental, bem-estar e gestão de benefícios.

“Saúde digital passou a fazer parte da agenda estratégica das empresas”, afirma Leonardo Silveira, CEO do Grupo Foco Tecnologia. Segundo o executivo, o investimento na Axé Saúde representa uma nova frente de atuação para o grupo, que já possui experiência no desenvolvimento de soluções digitais, operação em escala e atendimento a clientes empresariais em diferentes regiões do país.

A trajetória da Foco Tecnologia no mercado hoteleiro é um dos elementos que sustentam a entrada do grupo no setor de saúde digital. A empresa desenvolve soluções para hotéis e pousadas, incluindo sistemas de gestão, canais de venda e ferramentas digitais voltadas à operação hoteleira. Com o investimento na Axé Saúde, o grupo passa a direcionar parte de sua experiência em tecnologia, atendimento corporativo e operação empresarial para uma área em expansão no ambiente das empresas.

Para Alexandro Zambrana, CEO da Axé Saúde, o cenário atual amplia a discussão sobre saúde, bem-estar, benefícios corporativos e preparação das empresas para as novas exigências da NR-1. “A telemedicina amplia o acesso ao cuidado e apoia empresas nas discussões relacionadas à NR-1”, destaca. A avaliação acompanha o movimento de organizações que buscam estruturar iniciativas voltadas ao cuidado com colaboradores, especialmente em temas relacionados à saúde mental e à prevenção de fatores de risco psicossociais.

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Com o investimento milionário, o Grupo Foco Tecnologia fortalece a Axé Saúde como uma nova frente estratégica de atuação, conectando tecnologia, saúde digital, benefícios corporativos e apoio às empresas no contexto das novas exigências da NR-1. A iniciativa acompanha o avanço das soluções digitais no cuidado empresarial e reforça a presença da telemedicina e da psicologia online nas discussões sobre saúde mental, gestão de pessoas e futuro dos benefícios oferecidos pelas organizações.