Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

SB1 destaca tendências de gestão e ERP para PMEs

Pequenas e médias empresas devem ampliar a adoção de plataformas ERP para aumentar previsibilidade, automatizar processos e melhorar a governança corporativa.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/05/2026 11:55

compartilhe

SIGA
×
SB1 destaca tendências de gestão e ERP para PMEs
SB1 destaca tendências de gestão e ERP para PMEs crédito: DINO

A busca por maior eficiência operacional e integração de dados pode impulsionar investimentos em sistemas de gestão empresarial ao longo de 2026. Pequenas e médias empresas tendem a ampliar a adoção de plataformas ERP para aumentar previsibilidade, automatizar processos e fortalecer a governança corporativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo estudo da International Data Corporation (IDC) América Latina, os investimentos em transformação digital seguem em expansão na região, impulsionados pela necessidade de automação, integração operacional e maior uso estratégico de dados corporativos.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare tendem a acelerar projetos de transformação digital diante da necessidade de maior controle operacional e escalabilidade.

Plataformas integradas vêm sendo utilizadas para automatizar processos fiscais, financeiros, contábeis e logísticos, reduzindo inconsistências e ampliando a capacidade de crescimento das operações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na avaliação da SB1, a tomada de decisão baseada em dados passou a ocupar papel estratégico nas empresas em expansão. De acordo com a companhia, as empresas buscam mais do que automação. Elas procuram previsibilidade, governança e capacidade de escalar operações com segurança. Sistemas integrados permitem decisões mais rápidas e crescimento com maior controle operacional.

Ainda segundo a SB1, a integração entre áreas estratégicas amplia visibilidade sobre o desempenho corporativo e reduz falhas relacionadas a processos descentralizados. Quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com dados conectados, a empresa ganha eficiência e capacidade de resposta mais consistente.

Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por sistemas ERP entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, indústria e operações reguladas.



Website: https://www.linkedin.com/company/sbusinessone/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay