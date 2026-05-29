NR-1 amplia atenção a riscos psicossociais nas empresas

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) ampliou a discussão sobre saúde mental, prevenção e fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho. A mudança tem levado empresas brasileiras a revisarem suas práticas de saúde ocupacional e a observarem com mais atenção temas como sobrecarga, pressão excessiva, organização do trabalho, assédio, conflitos interpessoais e desgaste emocional.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a NR-1 passa a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Esses fatores devem ser considerados no inventário de riscos ocupacionais, ao lado dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes já reconhecidos na gestão de saúde e segurança do trabalho. O portal oficial da norma informa que a nova redação entra em vigência em 26 de maio de 2026.

A mudança reforça uma abordagem mais preventiva dentro das empresas. Segundo a NR-1, a norma estabelece disposições gerais, campo de aplicação, termos e definições comuns às Normas Regulamentadoras, além de diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho.

No contexto corporativo, os riscos psicossociais estão relacionados à forma como o trabalho é organizado e conduzido. A identificação desses riscos pode considerar diferentes formas de organização do trabalho, incluindo regimes presencial, remoto, híbrido e teletrabalho. Também pode envolver métodos como observação das atividades, entrevistas e abordagens participativas, desde que tecnicamente fundamentadas.

Esse cenário tem ampliado a busca por soluções que apoiem empresas na estruturação de ações de diagnóstico, prevenção e acompanhamento. É nesse contexto que atua a Axé Saúde, empresa do Grupo Foco Tecnologia voltada à saúde digital, telemedicina, psicologia online, benefícios corporativos e apoio às organizações que buscam se preparar para as novas exigências relacionadas à NR-1.

A Axé Saúde já atende mais de 2.000 empresas, segundo informações institucionais da companhia, e estruturou o Programa Axé Saúde NR-1 com foco em diagnóstico psicossocial, orientação profissional, tecnologia e assistência em saúde. O material institucional do programa apresenta recursos como questionário psicossocial digital, dashboard para o RH, reunião de análise dos resultados, orientação para plano de ação, palestra online, conteúdos de saúde e bem-estar, assistência psicológica contínua e assistência médica especializada.

A estrutura do programa é organizada em três frentes: entender, prevenir e cuidar. Na etapa de diagnóstico, a Axé Saúde utiliza um questionário psicossocial digital para identificar percepções, sinais de alerta e fatores que podem impactar a saúde mental no ambiente de trabalho. O material aponta como benefícios a aplicação online, a privacidade para os colaboradores, a visão dos pontos de atenção e uma base mais organizada para apoiar decisões da empresa.

Na frente de prevenção, os dados levantados servem como base para transformar informações em ações práticas. O programa prevê palestra online ao vivo, conteúdos educativos, direcionamentos para plano de ação e apoio na análise dos resultados. A proposta é contribuir para que as empresas atuem antes que sinais de desgaste evoluam para problemas mais complexos na rotina de trabalho.

A frente de cuidado está relacionada à assistência digital aos colaboradores. De acordo com o material da Axé Saúde, o programa pode incluir acesso a clínico geral 24h, especialidades médicas, sessões mensais com psicólogos, psiquiatras e nutricionistas, conforme o escopo contratado pela empresa. A oferta se conecta à digitalização do cuidado corporativo e ao uso da tecnologia como suporte para ações contínuas de saúde.

A empresa também disponibiliza informações institucionais sobre o programa em uma página dedicada ao tema, reunindo detalhes sobre a abordagem voltada à NR-1, saúde mental, diagnóstico psicossocial e apoio preventivo às empresas. A estrutura apresentada segue uma lógica de implantação que inclui alinhamento com o RH, palestra de sensibilização, aplicação de questionário, análise dos resultados e plano de ação orientativo.

A telemedicina também integra esse movimento. No Brasil, a prática é regulamentada pela Resolução CFM nº 2.314/2022, que define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção, gestão e promoção de saúde.

Para Alexandro Zambrana, CEO da Axé Saúde, a atualização da NR-1 reforça uma mudança de percepção dentro das organizações. “A saúde mental passou a ocupar um espaço mais estratégico dentro das empresas. A telemedicina, a psicologia online e o cuidado contínuo ajudam a inserir esse tema na rotina corporativa de forma mais acessível e organizada”, afirma.

A atuação da Axé Saúde também acompanha uma preocupação global com saúde mental no trabalho. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que governos e empregadores fortaleçam ações voltadas à proteção e promoção da saúde mental no ambiente laboral, incluindo liderança, políticas internas, participação dos trabalhadores e integração do tema aos sistemas de saúde e segurança no trabalho.

Com a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, empresas de diferentes portes passam a avaliar como estruturar políticas internas, canais de apoio, ações preventivas e formas de acompanhamento relacionadas à saúde mental. Nesse contexto, a Axé Saúde posiciona sua atuação como apoio à organização de processos, ao acesso ao cuidado e à construção de uma rotina preventiva dentro das empresas.

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A discussão sobre NR-1, saúde mental e riscos psicossociais tende a ampliar a presença da saúde digital na agenda corporativa. Para empresas que buscam se preparar para esse novo cenário, o desafio passa por integrar diagnóstico, prevenção, acesso ao cuidado e gestão de pessoas em uma estratégia contínua, capaz de apoiar colaboradores e fortalecer ambientes de trabalho mais saudáveis.