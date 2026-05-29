Samarco impõe prazo final para pagar as indenizações do PID

A reabertura oficial do Programa de Indenização Definitiva (PID) da Samarco e Fundação Renova, ocorrida em 18 de maio de 2026, reacendeu a esperança e, ao mesmo tempo, um dilema para milhares de pessoas que foram atingidas pelo desastre. Com os pagamentos de R$ 35 mil, a principal dúvida é se é vantajoso aceitar o acordo atual ou aguardar por processos futuros.

Esse novo prazo trouxe um grande avanço, pois, além de permitir o ingresso de pessoas elegíveis que ainda não ingressaram, poderá também resgatar os requerimentos que foram negados no passado por falhas técnicas, como procurações inválidas. Contudo, a oportunidade possui um cronograma com encerramento definitivo marcado de forma improrrogável para 1º de julho de 2026.

Diante do prazo apertado, o especialista em direito indenizatório e reparações complexas analisa a importância do ingresso à plataforma de todos aqueles que ainda estão com o CPF elegível e têm direito a receber.

Segundo o advogado Dr. Renan Ferreira, do Ferreira e Mourão Advogados, escritório de advocacia especialista em indenizações do PID (Samarco), com forte atuação na representação de atingidos no Leste de Minas Gerais e Espírito Santo, a análise deve conter segurança imediata ao que já é realidade. “O sistema PID atual oferece uma indenização sólida, na qual já foram depositados bilhões de reais e indenizados milhares de pessoas com R$ 35.000”.

O advogado reforça que a decisão final é do cliente. “A recomendação é que, caso o requerente esteja apto, procure um advogado e ingresse no sistema disponibilizado pelas instituições para a análise documental. Após a aprovação dos analistas do sistema, o pagamento é creditado na conta do cliente poucos dias após a homologação do acordo”, informa o Dr. Renan Ferreira.

O advogado do Ferreira e Mourão também detalha quem possui o direito de acessar a plataforma nesta fase excepcional de resgate: “O sistema está aberto para pessoas elegíveis que ainda não ingressaram; requerentes que tiveram o pedido negado exclusivamente por procuração inválida; atingidos que perderam o prazo para aceite ou recusaram a proposta no passado; e aqueles que tiveram o processo travado por perda de prazo na correção de documentos”.

Sobre o prazo final, o alerta jurídico é rigoroso. “Ao deixar o prazo do PID expirar no dia 1º de julho, o sistema será fechado. A vítima assume o risco de nunca mais receber, caso não saia outra indenização futura, perdendo a melhor e maior oportunidade que a Samarco concedeu na história até hoje, por meio de uma documentação simplificada, dentro de um processo administrativo já estabelecido”, conclui o advogado.

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Para realizar uma análise de viabilidade do seu direito antes que a plataforma encerre suas atividades, o atingido deve buscar imediatamente advogado especialista em indenizações da Samarco em Governador Valadares, assegurando a proteção do seu direito à reparação de forma segura e resolutiva.