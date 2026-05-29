Projeto brasileiro vence prêmio de melhor da América Latina

O Instituto Liberal de São Paulo (ILISP) foi o vencedor do Latin America Liberty Award 2026, premiação concedida pela Atlas Network, organização norte-americana de alcance global que conecta mais de 500 organizações sociais em todo o mundo. O reconhecimento foi recebido pelo CEO do instituto, Marcelo Faria, durante o Latin America Liberty Forum 2026, realizado em Lima, no Peru.

Na disputa pelo prêmio deste ano, o ILISP superou outras duas organizações finalistas da região: o Centro CRECE da Costa Rica e o IdeaPaís do Chile.

O prêmio integra o programa do Templeton Freedom Award, patrocinado pelo Templeton Religion Trust e nomeado em homenagem ao investidor e filantropo Sir John Templeton. Além da América Latina, o programa contempla organizações da África, da Ásia, da Europa, da América do Norte e do Oriente Médio. O grande prêmio, o Templeton Freedom Award, é entregue anualmente no Liberty Forum & Freedom Dinner, em Nova Iorque. A iniciativa destina recursos a organizações sociais de alto desempenho que contribuem de forma inovadora para a liberdade econômica e o progresso humano.

Criada para reduzir a burocracia e facilitar a abertura e o funcionamento de empresas, a Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019, a “LLE”) está em vigor há 6 anos e meio. A lei prevê a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, permitindo a abertura e continuidade de empresas com rapidez e objetividade.



É nesse cenário que atua o projeto Liberdade para Trabalhar, conduzido pelo ILISP, que visa implementar a lei em todos os 27 estados e 5.550 municípios brasileiros. Segundo os dados disponíveis no site oficial do projeto, a iniciativa já apoiou a regulação ou ampliação da Lei de Liberdade Econômica em nove estados e 473 municípios brasileiros, beneficiando mais de 129 milhões de brasileiros com mais liberdade para trabalhar.

Dois estudos realizados pelo ILISP, em parceria com o Instituto Millenium, mostram os impactos positivos da LLE nos municípios que a adotaram: aumento de 40% no número médio de contratações em comparação ao período anterior à lei e aumento de 89% na média anual de novas empresas abertas após a adoção da lei.

Ao receber a premiação, Marcelo Faria relacionou o trabalho do instituto a uma trajetória pessoal. “Meu avô trabalhou até não conseguir mais andar, porque, para ele, o trabalho significava dignidade e liberdade”, afirmou. “Eu criei o projeto para honrar pessoas como ele: pessoas que trabalham duro, constroem com dignidade e são frequentemente prejudicadas por sistemas que punem o trabalho honesto”, acrescentou.

O CEO do instituto também destacou a importância do reconhecimento internacional para a equipe. “Ninguém deveria precisar de permissão para ganhar a vida com dignidade. O melhor programa social é a liberdade para trabalhar”, disse. “Este prêmio é um reconhecimento muito significativo para nossa equipe, e somos gratos pelo apoio e pela parceria que construímos com a Atlas Network ao longo dos anos”, ressaltou.

O Latin America Liberty Award 2026 reforça uma sequência de reconhecimentos internacionais do instituto nos últimos anos. Em 2023, o ILISP venceu o mesmo prêmio. Em 2024, a organização venceu o prêmio Smart Bets Pitch Competition, em Nova Iorque, superando, na ocasião, a norte-americana Foundation for Economic Education (FEE) e a ganesa Africa Centre for Entrepreneurship and Youth Empowerment (ACEYE), com base nos projetos Liberdade para Trabalhar e CEP para Todos. Já em 2025, o instituto venceu o prêmio Smart Bets Impact Award pelo maior avanço em impacto social alcançado em um ano.

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A Atlas Network também produziu um documentário sobre os resultados do projeto Liberdade para Trabalhar no Brasil, voltado a registrar o impacto da iniciativa na vida de empreendedores que passaram a operar legalmente após a simplificação das exigências regulatórias, cujo lançamento público ocorrerá nos próximos meses.