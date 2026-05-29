C4 Parceiros consolida crescimento no mercado de consórcios

Em um mercado cada vez mais competitivo e marcado por operações de alta performance, a C4 Parceiros vem ampliando sua atuação e consolidando sua presença no segmento de consórcios.

Com apenas 10 meses de atuação ao lado da Stellantis Consórcios, por exemplo, a empresa já possui participação relevante nas vendas da operação em nível nacional, fortalecendo sua presença comercial dentro da administradora. O avanço reforça o posicionamento estratégico da C4 no setor e evidencia um modelo de negócios voltado para escala, relacionamento e performance comercial.

Por trás dessa expansão está Bruno Spíndola Fernandes, executivo responsável pela frente comercial e pelo desenvolvimento de novas parcerias da companhia. Com atuação focada na expansão nacional da operação, Bruno participa diretamente do processo de crescimento da marca dentro do segmento de consórcios.



Crescimento sustentado por estratégia comercial

A empresa atua diretamente no fortalecimento de parceiros estratégicos de vendas, criação de campanhas comerciais e desenvolvimento de operações com foco em conversão.

Hoje, a companhia movimenta uma média de R$ 80 milhões mensais em créditos comercializados, ampliando sua participação no segmento ao longo de 2026.

Além da parceria com a Stellantis Consórcios, a C4 também mantém operações com instituições financeiras como Itaú Consórcios e Banco do Brasil Consórcios, ampliando sua presença no mercado nacional.

Segundo Bruno Spíndola Fernandes, o crescimento da empresa é resultado de uma combinação entre visão estratégica, velocidade operacional e proximidade com os parceiros comerciais.

“Construímos uma operação muito conectada ao resultado, mas principalmente às pessoas. Nosso crescimento vem da confiança construída diariamente com nossos parceiros e da capacidade de transformar estratégia em performance”, afirma Fernandes.



Nova fase e projeção de expansão

Após os resultados registrados no primeiro semestre, a C4 Parceiros prepara um novo ciclo de expansão. A expectativa da companhia é ampliar o volume atual de negócios no segundo semestre, aumentando sua participação de mercado e fortalecendo sua estrutura comercial.

O plano inclui expansão da rede de parceiros, fortalecimento operacional e novos investimentos voltados ao crescimento sustentável da empresa.

“Estamos vivendo um momento importante da nossa trajetória. Existe potencial para crescimento e estamos estruturados para avançar nos próximos meses”, destaca Bruno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com presença crescente junto a grandes administradoras e uma estratégia voltada à expansão nacional, a C4 Parceiros segue ampliando sua atuação no setor de consórcios no Brasil.