Delivery do interior muda de fase no Brasil

A disputa pelo mercado de delivery em cidades de pequeno e médio porte do Brasil entrou em uma nova fase. Depois de uma década competindo por abrangência geográfica, qual aplicativo chega primeiro a qual cidade, os principais players regionais começam a disputar profundidade de portfólio: qual deles oferece mais ferramentas e soluções para o mesmo lojista.

É uma evolução natural da chamada hiperlocalidade, a proposta de valor histórica desses aplicativos ancorada na proximidade com o comerciante local, no entendimento da cultura regional e na relação direta com o consumidor da cidade. A hiperlocalidade segue sendo o diferencial competitivo, mas agora ganha uma camada nova: a de serviços integrados ao lojista, que vão além dos pedidos.

À frente desse movimento está o grupo pede.ai, fundado em Petrolina (PE) em 2017. Em vez de apenas adicionar funcionalidades ao aplicativo de delivery, o grupo consolidou quatro frentes integradas: o pede.ai (marketplace de delivery), o leve.ai (logística last-mile), o pdv.ai (sistema de gestão para restaurantes) e o vende.ai (meios de pagamento). Ao longo de sua história, a empresa soma mais de 2,5 milhões de clientes e mais de 35 mil estabelecimentos parceiros cadastrados.

“O lojista do interior não precisa de mais um app na cidade. Precisa de uma estrutura que resolva delivery, entrega, gestão e pagamento de forma integrada, reduzindo custos e agregando soluções. Foi isso que a gente passou a construir”, afirma João Neves, cofundador e CEO do pede.ai.

Como o mercado chegou aqui

Os aplicativos regionais de delivery surgiram para cobrir cidades onde as grandes plataformas não chegavam. Por anos, a competição se deu pela velocidade de expansão: o modelo de licenciamento territorial e franquias permitiu aos aplicativos regionais abrir centenas de cidades, levando o delivery a municípios que nunca haviam tido o serviço, como no caso do pede.ai.

Esse cenário começou a mudar por dois motivos. Primeiro, a chegada das plataformas como iFood e competidores internacionais como o 99Food ao interior: estes passaram a abrir operações em cidades médias, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, e a defesa de território pelos aplicativos regionais deixou de ser apenas geográfica. Segundo, a maturação do próprio modelo de negócio: o comerciante do interior passou a buscar mais do que um canal de vendas online e passou a precisar de ferramentas que organizassem toda a sua operação.

“A solução de pedidos no delivery cobre apenas uma parte do faturamento da loja que passa pelo aplicativo. Salão, balcão, consumo local e outros canais ficavam fora do nosso alcance de soluções. A ampliação para gestão e pagamentos é a forma de estarmos presentes no ecossistema total do lojista, auxiliando-o em todo o negócio, não apenas nos pedidos que passam pelo app”, diz Neves.

Uma régua de expansão diferente

Nascido simultaneamente em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), o pede.ai começou justamente nas duas cidades-irmãs do Vale do São Francisco, os maiores centros urbanos da região. Mas essas duas cidades são, hoje, uma exceção dentro da operação. A expansão posterior do grupo foi direcionada a cidades menores: atualmente, as demais operações do pede.ai estão concentradas em municípios de até 150 mil habitantes.

Neste ano de 2026, o pede.ai continuou a sua estratégia de expansão por meio do licenciamento territorial. Entre as praças mais recentes estão Floresta (PE), com cerca de 30 mil habitantes, e Oliveira dos Brejinhos (BA), com cerca de 20 mil — municípios que, em muitos casos, nunca tiveram um aplicativo de delivery. A diferença em relação ao passado é o que chega junto: não apenas um marketplace de pedidos, mas o ecossistema completo, com gestão, entrega e pagamento como soluções oferecidas aos comerciantes locais.

As quatro frentes do ecossistema

A arquitetura do grupo organiza o ecossistema em quatro frentes que se reforçam: cada solução atende a uma necessidade do lojista e abre porta para as outras.

O pede.ai segue como base e principal ativo de marca do ecossistema. É o marketplace de delivery multicategoria que entrega restaurantes, mercados, farmácias, água, gás, hortifruti e pet.

O leve.ai é a solução de logística last-mile do grupo. Conecta lojistas a uma rede de mais de 9 mil entregadores cadastrados em tempo real, sem exigir frota própria.

O pdv.ai é o sistema de gestão para restaurantes do grupo. Reúne PDV, cardápio digital (delivery e QR Code), gestão de mesas, app de garçom, módulo fiscal, atendimento automatizado por WhatsApp e integrações com apps de delivery. A mensalidade é posicionada para ser uma alternativa mais acessível ao lojista do interior em comparação aos sistemas tradicionais do mercado.

O vende.ai é a frente mais nova do grupo. Posiciona-se como motor financeiro do ecossistema: maquininhas de cartão integradas e ferramentas com aceitação de crédito, débito, Pix e carteiras digitais.

O futuro do interior

Para o pede.ai, o próximo passo do delivery no interior é a integração de soluções. O comerciante deixa de lidar com um app de pedidos isolado e passa a contar com uma estrutura unificada, capaz de entregar todos os seus pedidos, não apenas os que vêm pelo marketplace, organizar o salão e o atendimento presencial, processar pagamentos e oferecer ferramentas de marketing e inteligência de dados para vender mais.

É essa visão que orienta a evolução do ecossistema: levar ao lojista da cidade pequena o mesmo conjunto de recursos disponível para grandes operações nos centros urbanos, com a facilidade de ter tudo em um só lugar.

“Estamos construindo um ecossistema de soluções pensado para o lojista, para o empreendedor da cidade do interior”, pontua João Neves. “O futuro é o comerciante ter, na palma da mão, tudo o que precisa para vender mais e gerir melhor o seu negócio: da entrega ao pagamento, do salão à inteligência”, acrescenta.

Sobre o Grupo pede.ai

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O pede.ai é uma plataforma brasileira de tecnologia para o delivery e para o comércio do interior, fundada em 2017 em Petrolina (PE). Reúne hoje pede.ai (delivery), leve.ai (logística last-mile), pdv.ai (software de gestão) e vende.ai (pagamentos). Está presente em cerca de 200 cidades de 21 estados e soma mais de 2,5 milhões de clientes e mais de 35 mil estabelecimentos parceiros cadastrados.