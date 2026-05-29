Tarkett e DOMA celebram um ano de collab consolidada

Existe uma decisão na hora de construir ou reformar que impacta, mais do que qualquer outra, a percepção de conforto de um espaço: a escolha do piso. Foi a partir dessa premissa que a Tarkett e a DOMA Arquitetura materializaram uma parceria de anos no ambiente digital em uma coleção de pisos pensada para o viver contemporâneo.

Lançada em 2025, a linha Recanto DOMA Tarkett completa um ano consolidada no varejo brasileiro e nas plataformas digitais, mostrando que a conexão entre conteúdo, arquitetura e produto pode ir além da inspiração nas telas e chegar, de fato, às casas. A coleção nasce de uma leitura precisa sobre o morar contemporâneo. Um cenário onde a casa assume múltiplas funções, sendo ao mesmo tempo um espaço de refúgio, convivência, praticidade, acolhimento e até mesmo de trabalho.

Neste contexto, o conforto deixa de ser um atributo complementar e passa a ser a diferença entre uma casa que apenas abriga e uma morada que faz de tudo para acolher. Por isso, torna-se importante acertar em cada escolha desde o início do projeto.

“A escolha do piso é uma das decisões que mais impactam a percepção de um ambiente. Ele interfere na sensação térmica, no conforto e até mesmo na forma como as pessoas usam o espaço e interagem com ele. É nele que a vida acontece. Ele é a base das histórias que construímos em um lar. Ter este conforto ao andar em casa é vida”, explica Patrícia Pomerantzeff, arquiteta à frente da DOMA Arquitetura.

Essa intenção se traduz em escolhas criativas para a coleção que vão além da paleta de cores. Os tons inspirados em elementos sugestivos como avelã, café, trigo e mascavo evocam memórias afetivas e aguçam os sentidos. “Queríamos criar uma base neutra, mas com cores capazes de expressar personalidade sobre o padrão amadeirado. Algo que acolhesse o dia a dia real das pessoas, tanto por ser um piso mais confortável de tocar e viver, quanto também pelas sensações e memórias que ele evoca”, comenta a arquiteta da DOMA.



A trajetória da collab também reflete uma transformação no próprio mercado. Antes restrita ao campo técnico, a escolha de materiais passa a dialogar diretamente com o consumidor final, impulsionada por conteúdo digital e pela proximidade com profissionais que traduzem tendências em linguagem acessível. Nesse contexto, a parceria ganha força justamente por sua origem. A Tarkett foi uma das primeiras marcas a apostar no conteúdo da DOMA, acompanhando de perto a evolução de uma audiência cada vez mais engajada em design, funcionalidade e bem-estar.

“Faz parte do nosso trabalho, enquanto arquitetos, traduzir o que é essencial para quem vai de fato viver naquele espaço. Dada a repercussão que os modismos têm hoje em dia, é grande o risco de se afastar do que realmente se gosta e se identifica, a ponto de muitas pessoas depois não se sentirem bem dentro da própria casa”, reflete Patrícia.



O resultado é uma coleção que equilibra repertório técnico e sensibilidade estética, com soluções voltadas para a realidade dos projetos residenciais brasileiros. As diferentes dimensões das réguas permitem desde paginações tradicionais até composições mais autorais, como a espinha-de-peixe, ampliando as possibilidades criativas. Um ano após o lançamento, a coleção apresenta números expressivos no ambiente digital, somada à presença nas principais lojas de material de construção do país.

“O grande diferencial da coleção é a capacidade de se inserir na rotina das pessoas. Ela se faz presente desde os primeiros passos da manhã, no silêncio do fim do dia, na dinâmica dos espaços que se transformam ao longo das horas. Porque, no fim, morar bem na atualidade não é sobre excessos. É sobre aquilo que sustenta, todos os dias, a vida como ela é”, completa Patrícia Pomerantzeff.

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Para mais informações sobre a linha e os detalhes técnicos de especificação, basta acessar www.tarkett.com.br.