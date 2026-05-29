Ao conquistar seu terceiro prêmio Plus X Award consecutivo, a EZVIZ deu uma forte demonstração de sua inovação em casas inteligentes centrada no usuário e de alto impacto.

A EZVIZ, uma marca de casas inteligentes impulsionada pela inovação, anunciou que recebeu o prestigiado prêmio Plus X Award como “Design Innovator 2026” em tecnologia para casas inteligentes. Após já ter conquistado dois prêmios com seu principal videoporteiro inteligente, o HP7, e sua família de sistemas de entrada inteligente, a marca mantém uma forte presença na premiação e foi selecionada pelo júri como a grande vencedora na categoria de casas inteligentes deste ano. O prêmio reafirma o sucesso da EZVIZ em unir as necessidades reais dos usuários à inovação de ponta.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260527057185/pt/

EZVIZ has been recognised as the Design Innovator 2026 in smart home technology by the Plus X Award, receiving its third consecutive honor.

“A inovação está enraizada em nosso DNA, dando-nos o poder de levar a casa inteligente além dos limites”, disse Grant Chen, diretor de produtos da EZVIZ. “Os usuários são a âncora da EZVIZ, lembrando-nos de que a tecnologia, em última análise, deve servir às pessoas para uma vida melhor. É por isso que conseguimos projetar consistentemente produtos com cuidado humano, que são amados e merecem a confiança das famílias.”

Sempre na vanguarda, a EZVIZ ousa abandonar as caixas volumosas das câmeras domésticas tradicionais para criar produtos que equilibram com sofisticação tecnologia, estética e estilo de vida. Moldada por essa filosofia, a exemplar série de múltiplas lentes integra câmeras pan-tilt interligadas com detecção alimentada por IA em uma estrutura compacta, que se mistura naturalmente ao ambiente ao redor. Seguindo essa abordagem, a empresa desenvolveu recentemente câmeras com alternância automática entre 4G e Wi-Fi, acompanhando o crescente desejo dos usuários de permanecerem conectados mesmo junto à natureza.

Além das câmeras inteligentes, essa inovação e equilíbrio também conduzem a linha de portaria inteligente da EZVIZ a uma era avançada de escalabilidade e confiabilidade. O grande destaque é a sua linha de videoporteiros, que combinam design minimalista com IA local de ponta. Redefinindo os interfones com funções versáteis e uma linguagem visual renovada, os videoporteiros da EZVIZ apresentam um painel externo fino com suporte a reconhecimento facial e leitura das veias da palma da mão, além de percepção aprimorada e uma tela interna que funciona como um hub central para um gerenciamento flexível.

Sendo provavelmente as primeiras do setor a integrar telas de vídeo interativas para maior segurança e comunicação, as fechaduras inteligentes também incorporam o design líder de mercado da EZVIZ. Combinando perfeitamente com casas modernas graças à sua aparência elegante e materiais refinados, o modelo emblemático DL50FVS, por exemplo, oferece reconhecimento facial, gerenciamento de acesso remoto e comunicação bidirecional, garantindo uma entrada sem complicações sempre que necessário. O conforto intuitivo é reforçado pela maçaneta de fácil manuseio, permitindo que os usuários a inclinem por qualquer lado sem o risco de prender os dedos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260527057185/pt/

Charlene Li

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lixiaolan15@ezviz.com